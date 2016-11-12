Ergenekon davasında sıcak gelişme

Yargıtay 16’ıncı Suç Oluşturan Dairesi’nin 21 Nisan 2016 tarihinde bozulmasına karar verdiği Ergenekon davasına bakmakla görevlendirilen İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, mahkeme savcısı Sayit Kunt’tan dosyadaki ödev ve yetki yönünden mütalaa vermesini istemişti. Savcı Kunt, talep üstüne sunduğu mütalaasında, dosyada yetki ve görevin Ankara’da olduğunu belirtmişti. Savcı Kunt mütalaasında, suçların Ankara’da yer alan ve silahlı kuvvetler personelince işlediğinin bahis olduğu belirtilerek “Mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili ve görevli Ankara’da bulunan, örgütlü suçlara bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmesi talep olunur” ifadelerine yer verilmişti.

“SUÇUN MAĞDURU OLAN HÜKÜMETİN ANKARA’DA BULUNMASI “

Dosya üzerinde tahsis ve yetki yönünden kararını açıklayan mahkeme dosyanın Ankara’ya gönderilmesini kararlaştırdı. Duruşma kararının gerekçesinde sanıklara yüklenen eylemlerin çoğunun işlendiği yerin Ankara olduğuna uyarı çekti.

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararında, “Sanıklara yüklenen suçun ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ olması’, suçun mağduru olan hükümetin Ankara’da bulunması, TSK Genelkurmayı’nın Başkanı ve Genelkurmay Karargahı’nda görevli subayların sanık olmaları, sanıkların görevli oldukları Genelkurmay Karargahı’nın Ankara’da bulunması, yeniden Ankara’da Danıştay üyelerine yönelik ‘Kaliteli kasten öldürme ve öldürmeye girişim’ suçlarıyla ‘Anayasayı ihlal’ ve diğer bir takım suçların işlendiği iddiasıyla yapılan yargılamada yüklenen eylemlerin çoğunun işlendiği yerin Ankara olması, CMK 12 ve devamı maddelerindeki seri yetki kurallarına kadar yetkide ağırlık merkezinin Ankara olması hususları bir arada değerlendirilerek mahkememizin eksik olduğu Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nin yetkili ve görevli olduğu sonucuna varılarak yetkisizlik kararı verilmiştir” denildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 74 sanıklı Ergenekon Davası’nı 5 Ağustos 2013’te karara bağlayarak, Emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ü 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 99 sene hapis, Tuncay Özkan’ı “Darbeye girişim suçundan” ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 22 yıl 6 ay, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u müebbet, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, Emekli Orgeneral Hurşit Tolon’u müebbet, Danıştay saldırısının faili Alpaslan Arslan’ı 2 kere ağırlaştırılmış müebbet, avukat Kemal Kerinçsiz’i ağırlaştırılmış müebbet,Mehmet Haberal’ı 12 yıl 6 ay, Mustafa Balbay’ı 34 sene 8 ay, Sinan Aygün13 sene 6 ay hapis cezası ile cezalandırmıştı.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un Yüce Divan’da yargılanması gerektiği yönündeki itirazını haklı bulduğunu ve bunu bozma nedeni saydığını bildirmişti. Yargıtay, Danıştay saldırısı davası ile Ergenekon davası arasındaki yasal ve fiili irtibatın maddi delillerle gösterilememesini ve “Ergenekon terör örgütünün” varlığına ilişkin somut kanıt ortaya konulamamasını bozma gerekçesi yapmıştı.