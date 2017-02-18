Ergin Keleş, şampiyonluğa inanıyor

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER – TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un golcü futbolcusu Ergin Keleş, Adanaspor’dan sonra Sivasspor’da da şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.

Kariyerinde Trabzonspor, Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Kardemir Karabükspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Adanaspor formaları giyen Ergin, sezon başında transfer olduğu kırmızı-beyazlı ekipte, kadronun vazgeçilmezleri arasına girdi.

Geçen sezon 1. Lig’de 23 maçta 10 kez fileleri havalandırarak Adanaspor’un şampiyonluğuna önemli katkı sağlayan Ergin, Sivasspor’da son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkati çekiyor.

– “Sivasspor’un şampiyon olacağına inanıyorum”

Ergin Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının çok daha zorlu geçtiğini vurgulayarak, şampiyonluğa inandığını söyledi.

Sivasspor ve Eskişehirspor’un kadro yapısı bakımından rakiplerine göre önde olduğunu savunan 30 yaşındaki golcü futbolcu, şunları söyledi:

“Lig, elbette zorlu geçecek ama iyi çalışıyoruz. Bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Sivasspor’un şampiyon olacağına inanıyorum. Zaten inanmasak burada bir sıkıntı var demektir. Hem kadromuz hem de saha içerisinde ortaya koyduğumuz kazanma arzumuz elbette bizi bu hedefe götürecektir. Yeni Malatyaspor geçen yıl da bu ligdeydi. Yeni olarak bir üst ligden gelen Sivasspor ve Eskişehirspor var. Doğal olarak favori Eskişehirspor ve Sivasspor. Bu iki takımın kadrosu diğer takımlara göre daha ön planda. Bana göre Sivasspor’un kadro yapısı ve saha içerisinde verilen mücadele hepsinden daha önde. O yüzden diğer üç takım arasından sıyrılacağımızı düşünüyorum.”

– “Mesut hoca havayı değiştirdi”

Ergin Keleş, Sivasspor’un, teknik direktör Mesut Bakkal’ın gelmesiyle yükselişe geçtiğini söyledi.

Mesut Bakkal ile daha önce de çalıştığını aktaran Ergin, “Mesut Bakkal, içerideki havayı değiştirebilecek bir hoca. Oyuncularına daha çok güven veren ve oyuncularının sahada çok daha fazla inisiyatif almasını isteyen bir isim. Onun antrenman metotları, maç içerisinde sahada istedikleri daha farklı. Bu takım da Mesut hocanın isteklerine ayak uyduruyor. Hoca ve takım arasında güzel bir uyum oldu.” diye konuştu.

Ergin, forma şansı bulduğu tüm karşılaşmalarda takımı için elinden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduğunu, performansını daha da artırmayı hedeflediğini belirtti.

Kariyerindeki üçüncü şampiyonluğu Sivasspor ile yaşamayı arzuladığını anlatan Ergin, bu yolda taraftar desteğine çok ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

TFF 1. Lig’in 21. haftasında 20 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Denizlispor ile çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Ergin Keleş, “Bundan sonraki hiçbir maç kolay değil. Denizlispor da play-off hesapları yapan bir takım. Ligin ikinci yarısında çok zor müsabakalar oynayacağımız için kesinlikle bu maçı kayıpsız geçmemiz gerekiyor. Bunun içinde çalışıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı.