Erik ağacı Kasım ayında çiçek açtı

AKSARAY (AA) – Aksaray’da, erik ağacının Kasım ayında çiçek açması dikkat çekti.

Büyük Bölcek Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otopark kısmında bulunan erik ağacının çiçek açması ilgi görüyor.

Vatandaşlardan Hikmet Durmaz (83), AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Erik ağacının Kasım’da çiçek açmasının kendisini şaşırttığını dile getiren Durmaz, “Normalde erik ağacı her yıl Nisan ayının sonuna doğru çiçek açar. Ama buruda erik ağacı, Kasım ayında yalancı bahara aldanıp yeniden çiçek açtı. Sarı renkli eriği olan bu ağacın çiçek açmasına çok şaşırdım.” diye konuştu.