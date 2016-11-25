Erik ağacı kasım'da çiçek açtı

KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın ilçesinde erik ağacının kasım ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.

Ilgın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Recep Boran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ilgın’da ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Erik ağacının kasım içinde çiçek açmasının kendisini şaşırttığını dile getiren Boran, erik ağacı, kasım ayında yalancı bahara aldanıp yeniden çiçek açtığını söyledi.

“Meyve ağaçlarında çiçeklenme dönemi olarak ilkbahara rast gelmektedir” diyen Boran, şöyle konuştu:

“Erik ağacının bu mevsimde açmasının sebebi bulunduğumuz mevsim itibari ile soğuk hava koşullarının olmaması ve havanın 7 derece ve üzerinde seyretmesi meyve ağacımızı yeniden meyve vermeye hazır hissetmesinden kaynaklanmaktadır. Bu şekilde çiçek açmaya devam ederse gelecek yıl meyve verme ihtimali yoktur. Meyve ağaçlarında kış dinlenmesi geçirme gerekliliği vardır. Meyve ağaçlarımızın bu mevsimde çiçeklenmesi bölgemizdeki hava koşullarının anormal bir şekilde değişkenliğinin bir göstergesidir.”

Ağacı gören ilçe sakinleri çiçek açan erik ağacı ile fotoğraf çekinerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.