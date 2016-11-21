“Erken yaşta evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenleme”

SİVAS (AA) – Sivas’ta, eşleri ve çocukları erken yaşta evlenmeleri dolayısıyla cezaevine giren bazı aileler, AK Parti’nin “erken yaşta evlenenlerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemesine” destek olmak için Ankara’ya gitmek üzere kentten ayrıldı.

AK Parti tarafından verilen önergeye destek olmak için bir araya gelen 4 aile, önergeye tepki gösteren partililere mağduriyetlerini anlatacak. Çocukları, kayınvalideleri ve kayınpederleriyle yola çıkan kadınlar, önergenin kabul edilmesi ve tutuklu bulunan eşlerine kavuşmanın umudunu taşıyor.

Sivas Tren Garı’nda bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup yarın TBMM’ye giderek önergeye karşı çıkan milletvekillerine seslerini duyurmayı planlıyor.

8 yıl önce 14 yaşındayken kendisinin ve ailesinin rızasıyla evlenen ve ilk çocuklarının doğumunun ardından açılan davayla “cinsel istismar” suçundan eşi 2 yıldır cezaevinde bulunan 4 çocuk annesi Fadime Koç, tren garından ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, eşiyle severek evlendiklerini söyledi.

Haklarında açılan davada adının karşısına mağdur yazıldığını belirten Koç, “Dosyaya, ‘mağdur Fadime Koç’ yazmışlar ama ben evlendiğimde mağdur değildim. Ben eşim yanımda olmadığı zaman mağdurum.” dedi.

Koç, 4 çocuğunun da kendisiyle mağdur edildiğini dile getirerek, “Eşim tecavüzcü değil, istismarcı değil. Eşim 2 yıldır cezaevinde, 2 yıldır evine, çocuklarına hasret. Benim çocuklarım baba sevgisine, şefkatine muhtaç kaldılar. Biz sadece bu yasanın, önergenin bir an önce Meclis’ten geçmesini istiyoruz. Çocuklarımız babasız, bizler eşsiz kalmayalım diyoruz. Umutlu olarak gidiyoruz şu anda, inşallah elimiz boş dönmeyiz. Meclis’ten, milletvekillerinden biz sadece bu önergenin çabucak geçmesini istiyoruz.” diye konuştu.

– “Bizler tecavüze uğramadık, mutlu bir yuva kurduk”

Ailesinin ve kendisinin rızasıyla 14 yaşındayken Uzman Çavuş Levent Tan ile evlenen ve hastaneye gittiklerinde eşi hakkında açılan “nitelikli cinsel istismar” davasının sonuçlanmasıyla eşi cezaevine giren 2 çocuk annesi Leyla Tan ise “Bizler tecavüze uğramadık, mutlu bir yuva kurduk. Şu anda hakkımız olanı almak için Ankara’ya gidiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Levent Tan’ın babası Bilal Tan, oğlunun 8 yıl 4 ay hapis cezası aldığını belirterek, şöyle konuştu:

“Oğlum 3 yıldır yatıyor. Biz de artık hükümetimize güveniyoruz, sesimizi duydular. Gereken önergeyi Meclis’e sundular. Ama bu küçük yaştaki evlilikler için, taciz için değil. Tacize, tecavüze biz de karşıyız. Gerekirse idam etsinler. Benim çocuğum da birine tecavüzde bulunursa onu da idam etsinler. Ama benim oğlum taciz etmemiş, tecavüz etmemiş. Almış aile edinmiş, işini bulmuş, yuvasını kurmuş. Şimdi hükümetimiz bir önerge verdi. Bazı partiler ve kadın örgütleri bu iyi niyetli önergeyi suistimal ediyorlar, çarpıtıyorlar. Biz verilen karardan son derece memnunuz. Şimdi Ankara’ya gidiyoruz. Onlar seslerini çıkardılar, biz de sesimizi çıkartmaya gidiyoruz. Milletvekilleriyle görüşerek bizde kendimizi tanıtacağız. Vicdanı sızlayan milletvekilleri varsa, ellerini vicdanlarına koysunlar bu çocukları babasız bırakmasınlar.”

“Nitelikli cinsel istismar” suçundan oğlu cezaevinde olan anne Ümmühan Saygın ise “Oğluma ‘tecavüzcü’ diyorlar ama benim oğlum tecavüzcü değil. 4 yaşındaki çocuğa tecavüz edenlere tecavüzcü desinler. Benim oğlum sevdi, evlendi. Gül gibi 2 tane çocuğu var. Çok şükür devletimiz sesimizi duydu. Biz de o sese kulak verdik, Ankara’ya gidiyoruz.” diye konuştu.

Açıklamanın ardından aralarında babaları cezaevinde bulunan çocuklarında yer aldığı aileler, Ankara’ya gitmek üzere tren garından ayrıldı.