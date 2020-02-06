Ermenek kış turizminde alternatif olmak istiyor

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Orta Toroslar'da baraj gölleri, tarihi alanları ve bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Karaman'ın Ermenek ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi, kış turizminde alternatif olmak istiyor.

Bakir doğası, tarihi kalıntılarıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da tercih ettiği 10 bin nüfuslu Ermenek ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki 1850 metre yüksekliğindeki Bozdağ, mütevazi kayak merkeziyle son zamanlarda hatırı sayılır ziyaretçi çekiyor.

Aralık ayında başlayan kayak sezonu mevsim koşullarına göre mart ayına kadar da sürebiliyor. Bir sosyal tesis, 1500 metre uzaklığında iki pist, bir teleski bulunan merkezde kayak meraklıları hafta sonlarında gönüllerince vakit geçirebiliyor.

Belediye tarafından kayak yapmak isteyenlere kayak malzemeleri ücretsiz verilirken dileyenler kızak, poşet gibi kendi imkanlarıyla kayıp eğlenebiliyor. Bozdağ Kayak Merkezi, son günlerde rağbet gören kayak merkezleri olan Erciyes ve Davraz'a alternatif olmayı hedefliyor.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi 4 bin yıl öncesine dayanan Ermenek'te dört mevsimin aynı anda yaşanabileceğine dikkati çekti.

Şimdiye kadar ekonomisinde kömür madenciliği ve buna bağlı ek iş kollarının önemli yer tuttuğu ilçenin 2014 yılındaki maden faciasından sonra "ciddi bir bunalım geçirdiğini" belirten Zorlu, kentteki istihdam sorunundan bahsetti.

– "Kış turizminde adımızı duyurmaya çalışıyoruz"

Ermenek'i turizmle tanıtmak istediklerini dile getiren Zorlu, şunları kaydetti:

"Artık ilçemizi yazın ve bahar aylarında doğa sporlarıyla ilgilenenler tanımaya başladı. Şimdi kış turizminde adımızı duyurmaya çalışıyoruz. İlçemize 8 kilometre uzaklıktaki Bozdağ'da mütevazi bir kayak merkezimiz var. Burada 2 tane kayak pistimiz, kar sıkıştırma aracımız ve teleski merkezimiz var. Onlarca kayak malzememiz var. Gönüllü öğreticilerimiz var.

Bu imkanlarımızı merkezimize gelenlere tanıtım amacıyla ücretsiz veriyoruz. Parkurlarımızın uzunluğu 1500 metre. Kayak işini bilenler bu parkuru uzatabiliyor. Konya'ya uzaklığımız 200, Silifke'ye 100, Alanya'ya 160 kilometre. Bize en yakın kayak merkezi Isparta Davraz'da var, Erciyes var. Biz Ermenek olarak bölge insanına kış turizminde alternatif olmak istiyoruz. Şu an ilçe halkı ve civar yerlerden gelen yüzlerce ziyaretçimiz oluyor."

İlçelerindeki otel ve misafirhanelerde 350 yatak kapasitesi olduğuna değinen Zorlu, "Otelimizin biri 4 yıldızlı. Kent otellerimiz ve misafirhanelerimiz, fiyat olarak uygun ve temiz. Kış turizminden de bir pay almak istiyoruz. Amacımız ilçemizde 365 gün turizmin yapılabilmesi. Bir temel atmak istiyoruz. Herkesi ilçemize bekliyoruz." dedi.

Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşkın da Ermenek'in yaz ve kış turizmi bakımından önemli farklılıklara sahip olduğunu vurguladı.

Taşkın, şunları kaydetti:

"Ermenek, Antalya Mersin gibi deniz lokasyonlarına yakın bir yer. Buralarda deniz ve kumdan sıkılan insanlar hafta sonlarında ilçemize gelip doğa ve tarihle baş başa vakit geçirebilme imkanına sahip. Özellikle kayak merkezimiz kış turizmi için ilçemiz adına bir avantaj."