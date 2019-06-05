Ermenek'in pekmez helvası tanıtım bekliyor

KARAMAN (AA) – MEHMET ÇETİN – Karaman'ın Ermenek ilçesinde yüzyıllardır şeker yerine bölgede üretilen üzümlerden yapılan ve beğenilerek tüketilen "Ermenek pekmez helvası"nın daha çok tanınması bekleniyor.

Orta Toroslar'da bulunan 10 bin nüfuslu Ermenek'in tarihi binlerce yıl eskiye dayanıyor. Geçmişten beri önem bir bağcılık merkezi olan ilçenin birçok yerinde üzüm suyu çıkarmakta kullanılan tarihi şıranalıklara rastlamak mümkün. Üretilen üzümlerin bir kısmı pekmez olarak değerlendiriliyor, önemli bir bölümü de kurutuluyor.

Pekmez, şeker sanayisi gelişmeden önce bölgedekilerin kullandığı tatlandırıcı olarak dikkati çekiyor. Ermenek'te yüzyıllardır pekmez ve tahin kullanılarak yapılan helva da adı ilçe ile özdeşleşen lezzetler arasında bulunuyor.

Geçmişte 20'ye yakın helva imalathanesinin olduğu ilçede bugün bu sayı ikiye düşmüş durumda. İlçede iki kardeş, babalarından öğrendikleri işi sabırla sürdürmeye çalışıyor.

– Yüzlerce yıldır aynı şekilde yapılıyor

İlçedeki iki helva ustasından Mustafa Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helva yapımını 45 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Eskiden ilçede çok sayıda helvacı olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Helvayı yapan bugün bir ben, bir de ağabeyim var. İkimiz de babamızdan öğrendik. Kendi çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Pekmez helvası yöresel bir ürün. Buradan başka yerde yapılmaz. O yüzden ilçemizin adıyla bilinir." diye konuştu.

– "Kullandığımız tahini de kendimiz yaparız"

Pekmez helvası yapımının zor ve zahmetli olduğunu anlatan Aydoğdu, şunları dile getirdi:

"Bölgede yetişen ve güneşte kurutulan üzümler önce özenle yıkanır. Daha sonra makinede çekilerek suyla ıslatılır. Üzümün şırasından odun ateşinde pekmez kaynatılır. Bu pekmez helva makinesine alınır. Burada pekmeze helva özelliğini veren çöğenle karıştırılır. Burada belli bir sıcaklıkta yaklaşık 2 saat karıştırılarak pişirilir. Buradan alınan malzeme kazanda tahin ile karıştırılır. Tahin ile iyice karıştırıldıktan sonra yoğrulur ve tüketime hazır hale gelir. Biz helvada kullandığımız tahini de kendimiz yaparız. Çünkü hazır alacağımız tahinlerde raf ömrünü artıracak kimyasallar kullanılıyor. Bu da bizim ürünümüzün kalitesini etkiler."

Aydoğdu, pekmez helvasının yöre halkının tatlı ihtiyacını karşılayan önemli yiyeceklerden olduğunu dile getirerek, "Bizim helvamızda kesinlikle şeker kullanılmaz. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Pekmezin kan yapıcı özelliği vardır. Kuru üzüm makinede çekilirken çekirdeği de kırılıyor. Kuru üzümün çekirdeğinin faydaları bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Anne sütünü arttırır. Bu normal pekmezden de yapılır. Fakat yaş üzümden yapılan pekmez sadece bir kez kaynatılır. Kuru üzüm istediğin zaman işlenebilir. Yani pekmezi kullanacağımız kadar taze taze yapma şansımız oluyor." diye konuştu.

Pekmezin yemeklerden sonra tatlı olarak tüketildiği gibi bağa, tarlaya gidenlerin azıklarına da katık olduğunu anlatan Aydoğdu, "Bir kere yiyen mutlaka tekrar alır. Ermenek'ten başka yerlere gidenler, ilçemize gelenler hediye olarak mutlaka alır. Son yıllarda biraz daha tanınmaya başlandı. Bizim dileğimiz, ilçemizle özdeşleşen bu lezzeti tüm ülkemizin insanlarının tanıması ve tatması." ifadelerini kullandı.