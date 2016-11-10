.Ermenek'te kaçak tütün operasyonu

KARAMAN (AA) – Karaman’ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgile göre, Güneyyurt beldesinde Y.Ö’nün iş yeri çalıştırma ruhsatı olmadan çalıştırdığı iş yerinde, kaçak tütün ve malzemeleri sattığı ihbarını alan Ermenek Jandarma ve KOM Şube ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kilo 685 gram kıyılmış tütün, 615 deste sigara kağıdı, 7 bin 980 adet sigara filtresi, 33 adet sigara makinesi ve 51 bin 400 adet makoron ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi Y.Ö. hakkında işlem başlatıldı.