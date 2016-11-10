  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
10 Kasım 2016 Perşembe

Ana Sayfa   >   Genel   >   Ermenek'te kaçak tütün operasyonu

Ermenek'te kaçak tütün operasyonu

10 Kasım 2016 Perşembe, 15:15
.Ermenek'te kaçak tütün operasyonu

Benzer Konular

Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Arslan göreve başladı
Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Arslan göreve başladı
meteorolojiden-4-il-icin-saganak-uyarisi
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı
Karaman'da engelli ailelerine manevi destek konferansı
Karaman'da engelli ailelerine manevi destek konferansı

KARAMAN (AA) – Karaman’ın Ermenek ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir iş yerinde kaçak tütün ve tütün malzemeleri ele geçirildi.

Alınan bilgile göre, Güneyyurt beldesinde Y.Ö’nün iş yeri çalıştırma ruhsatı olmadan çalıştırdığı iş yerinde, kaçak tütün ve malzemeleri sattığı ihbarını alan Ermenek Jandarma ve KOM Şube ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 kilo 685 gram kıyılmış tütün, 615 deste sigara kağıdı, 7 bin 980 adet sigara filtresi, 33 adet sigara makinesi ve 51 bin 400 adet makoron ele geçirildi.

Malzemelere el konulurken, iş yeri sahibi Y.Ö. hakkında işlem başlatıldı.

ERMENEK kaçak tütün Karaman operasyon

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet