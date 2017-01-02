Ermenek'te kar yağışı

KARAMAN (AA) – Ermenek ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle Fikret Ünlü Kapalı Spor Salonunun çatısı çöktü.

Alınan bilgiye göre ilçede aralıklarla 10 gündür devam eden kar yağışı sonrası kar kalınlığı ilçe merkezinde bir metreyi geçti. Fikret Ünlü Kapalı Spor Salonunun çatısı biriken karların ağırlığına dayanamayarak, tamamen çöktü. Salonun boş olmasından dolayı herhangi bir yaralının olmadığı öğrenildi.

Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, salona gelerek incelemelerde bulundu.