“Ermişler Ya da Günahkarlar” oyununun galası yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen, “Ermişler Ya da Günahkarlar” adlı oyununun galası yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD’li yazar Anthony Horowitz’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sermet Yeşil’in üstlendiği oyunun çevirisini de Zeynep Avcı gerçekleştirdi.

Oyunun dekor tasarımını Anıl Işık, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Osman Uzgören yapıyor.

Müziklerini Onur Ermez’in bestelediği oyunda, Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçıları Basri Albayrak, Ali Eyidoğan ve Burcu Tutkun rol alıyor.

Haller Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen oyunun galasının ardından fuaye alanında verilen kokteyle katılan oyuncular davetlilerle bir araya geldi.