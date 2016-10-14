Ersözden, Başkan Özaltuna ziyaret

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun’u ziyaret etti.

Beyşehir’de yapımı devam eden ve tamamlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarını yerinde inceleyen Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ersöz, Beyşehir Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Mehmet Bayındır ve Tesisler Şube Müdürü Bilal Coşkun ile beraber Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’u makamında ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesisleştirme hamlesi içerisinde en fazla payı alan iller aralarında Konya’nın da olduğunu gösteren Ersöz, “Bir sentetik çim saha ile soyunma odası ve mevcut eski sahanın tribününü kapatma işi bitirildi. acilen da sanki olimpik bir yüzme havuzumuzun inşaatı devam ediyor. Gençlik merkezimiz de bitti, içerisinin tefruşatı kaldı. Bunlar fazla kayda değer yatırımlar. Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Konya’da oluşturacağı toplu açılış ve temel atma töreninde de açılışı yapılacak. Temeli atılacak olan yatırımlar arasında Beyşehir’imizin bu son iki tesisi de mevcuttur. Bir adam başına gençlik merkezimizin açılışı, bir tanesine de yüzme havuzumuzun temel atma töreni. İmar konusunda olsun, arsa konusunda olsun hiç zorluk yaşamadık. Ben bu anlamda Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, ziyaretlerinden dolayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’e teşekkür ederek, Beyşehir’in bu dönem devlet yatırımlarında da altın devrini yaşadığını açıklama etti. Özaltun, “Bizim hedefimiz yediden yetmiş yediye tüm hemşehrilerimizin hizmetkarı olmak. Burada belli başlı olan kriterlerden bir tanesi de genç nüfusumuz. Gençlere ulaşabilmenin en kolay yolu da onları spor dağıtılmış dallarına kanalize etmekten geçiyor. Gençlere ulaşırken de çocuklarımızı internetten, televizyondan uzaklaştırmanın en kolay yolu spor yaptırmak. Emrindeki bu münasebetle gerek Beyşehir Belediyesi lüzum Büyükşehir Belediyesi ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımız göre Beyşehir’imize büyük yatırımlar yapılıyor. Beyşehir’in en büyük sıkıntılarından bir tanesi geçmiş dönemlerde defalarca konuşulan ve bizden de en çok istenen konu yüzme havuzuydu. Allah’a Şükürler olsun ama sanki olimpik yüzme havuzumuzun temeli atıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda kapalı yüzme havuzu gençlerimizin hizmetine sunulacak. Sadece yüzme havuzu değil, Beyşehir’de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın son dönemde yapmış olduğu yatırımlar fazla fazla ve diyoruz oysa bunlar da yetmez. Gençlerimiz bizden istek ettiği müddetçe bu cins yatırımlarımızı kurumlarımıza, bakanlarımızla, milletvekillerimizle müşterek yapmaya devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.