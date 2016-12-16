Ersun Yanal: Oyuncularımın mücadelesinden ve ortaya koydukları oyundan mutluyum”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu ikinci maçında deplasmanda Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın arkasından yaptığı açıklamada, oyuncularının mücadelesinden ve ortaya koydukları oyundan hoşnut mutlu olduğu açıklama etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşmasına İstanbul’da yaşanan terör saldırıları nedeniyle terörü lanetleyerek başladı. Bugün kullandıkları oyuncuların zaman zaman performanslarının olduğunu bildiren Yanal, “Konyaspor ligimizin manâlı takımlarından bir tanesi oldu. Konya şehri futbol namına kayda değer misyonları üstlendi. Çok disiplinli ve kompakt oynayan, hücumu ve savunmayı birlikte iyi beceren bir takım Konyaspor. Biz de ara sıra bunları yapan bir takımız ve bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Yeni kurulmuş bir takımız. Bugün oyunun büyük bölümüne kontrollü oynadık ve kontrol bizdeydi. Olur Ya muhakkak bölüm içinde pozisyona girmedik lakin ikinci yarı pozisyonlarımız da var. 75. dakikadan sonradan rakibimize pozisyon verdik. O yüzden oyuncularımın mücadelesinden ve ortaya koydukları oyundan mutluyum. Büyümek için fırsat kollayan oyuncularımız, talih aldığında o fırsatları görebilecekleri ışığını gördüm. Hem oyuncu keza yarışmak oldukça baskı. Genç oyuncularımızın bugün katkısı bizi umutlandırdı” diye konuştu.

“3 oyuncu da az kalsın sona yaklaştık”

Ersun Yanal, yaklaşan devre arası nedeniyle aktarma hakkında sorulan bir soruya ise transferde ciddi çalışmaları olduğunu aktararak, “Elimizde bir kadro var. Genç, yetenekli zaman zaman onların yeteneklerini ayrım ediyoruz lakin bunlar sürekli ve devamlı olmuyor. Onları da galip gelmek zorundayız. Trabzonspor yönetilmesiyle artık düzgün bir profili ağır ağır ortaya koydu ve sürükleyici bir bütçe planlamasını yaptı. şu anda kritik birkaç tane röportaj var. minimum 3 tane oyuncuyla bu kritik görüşmelerin muhakkak noktasına geldik. Olmazsa olmazları yapmak zorundayız. Buraya getireceğimiz oyuncunun pardonu olmayacak oyuncuları seçmeliyiz. O yüzden zorlanıyoruz. Bekraundu olan dürüst oyuncularla görüşüyoruz. 3 oyuncu da az kalsın sona yaklaştık. Onun dışarıda da iki oyuncuyla görüşmelerimiz sürüyor. Rakam çok önemli değil. Niteliği ve niceliği kalitesi önemli. Bu konuda manâlı bir egzersiz içindeyiz” şeklinde yanıt verdi.