Ertaş, şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençlerle bir araya geldi
KONYA (AA) – Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş ve Konya Milletvekili Halil Etyemez, Şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençleerle akşam yemeğinde bir araya geldi.
Konya'nın Ilgın ilçesinde toprağa verilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde gençlerin, soğukta bekleyen tören mangasındaki askerlere kendi montlarını vermesi duygu dolu anlar yaşatmıştı.
Başkan Ertaş, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"17 Ocak Cuma günü, Irak'ın kuzeyinde üs bölgeye teröristlerin sızmaya çalışmasını önlemek için attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak, kardeşimiz kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İlçemiz Dığrak Mahallesinde Şehit Altınayak için tören düzenlendi. Şehit Altınayak'ın cenazesi binlerce kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığına defnedildi. Cenaze töreni sırasında, tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden koca yürekli insanlar montlarını çıkartıp, askerlerin omzuna örtmesi cenazeye katılanları ve bizleri oldukça duygulandırdı. Bu anlamlı ve güzel hareket şu zemheride içimizi ısıttı. Çok yaşayın varolun ülkemin güzel gençleri. Tebrik ediyor, yüreklerinizden öpüyorum."
-
Ertaş, şehit cenazesinde üşüyen askerlere montlarını giydiren gençlerle bir araya geldi
-
Konya'da “Gastronomi Turizmi Paneli” düzenlendi
-
Kayseri'de sıfırın altında 2 derecede gölette yüzdüler
-
Konyalı beşizler sadece ailenin değil herkesin ilgi odağı
-
Aksaray’dan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi
-
Toroslar'ın kadın şairi acılarını döktüğü şiirlerini yayınlatmak istiyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.