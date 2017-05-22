Ertuğrul Gazi Ortaokulunda TUBİTAK Bilim Fuarı

YOZGAT (AA) – Sorgun Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Ertuğrul Gazi Ortaokulu Konferans Salonu’nda açılan 4006 TUBİTAK Bilim Fuarı’nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkartma açısından bu tür fuarları çok önemsediklerini belirtti.

Yurdun birçok köşesinde açılan TUBİTAK Bilim Fuarları’nda öğrencilerin birbirinden ilginç buluşları sergilediklerini dile getiren Ekinci, ” Bu fuarda birbirinden ilginç 20 proje sergilenmektedir. Fuara velilerimizin büyük ilgi göstermesini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Fuar açılışına Yozgat İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Süleyman Tefek, Şerif Doğan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.