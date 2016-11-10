ERÜ'den “Evlilik Okulu Seminerleri”

KAYSERİ (AA) – Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) Müdürü Mustafa Atak, TÜİK verilerine göre son 10 yılda boşanmalarda yüzde 40’lık bir artış olduğunu söyledi.

Atak, ERÜ Sabancı Kültür Merkezi’nde başlayan “Evlilik Okulu Seminerleri”nin ilkinde yaptığı konuşmada, Türk toplumunda evliliğin çok önemli ve kutsal bir müessese olmasına rağmen son yıllarda evliliklerin kısa sürede boşanmayla sonuçlandığını belirtti.

Evlenmedeki amacın gün geçtikçe değiştiğini ifade eden Atak, şunları dile getirdi:

“Son dönemlerde yapılan anketlerde evlenilecek kişide aranan şartlarda ilk sırada mal-mülk, ikinci sırada kariyer gibi nedenler yer alıyor. Beklentiler farklı olduğu için evlilikler boşanmayla sonuçlanıyor. TÜİK verilerine göre son 10 yılda boşanmalarda yüzde 40’lık bir artış var. Kayseri’de 2015 yılında 2 bin 611 çift boşanmış. Dört kişiden biri boşanmış. Kentte 5 aile mahkemesi var. Evlilikten kadının da erkeğinde beklentileri farklı.”

Evlilik kurumunun yeniden güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Atak, “Çocuklarımızın sınavlarına, okul derslerine önem verdiğimiz kadar onları evliliğe hazırlamaya da önem vermeliyiz.” dedi.