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21 Kasım 2016 Pazartesi

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Erzincanda 4 büyüklüğünde deprem

Facia ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD)’tan edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saat 01.52 sıralarında yerin 7 kilometre aşağı 4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi.

21 Kasım 2016 Pazartesi, 08:42
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Facia ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD)’tan edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saat 01.52 sıralarında yerin 7 kilometre aşağı 4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Birincil belirlemelere tarafından depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.

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