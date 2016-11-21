Erzincanda 4 büyüklüğünde deprem

Facia ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD)’tan edinilen bilgiye göre, Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saat 01.52 sıralarında yerin 7 kilometre aşağı 4 büyüklüğünde bir yer sarsıntısı meydana geldi. Birincil belirlemelere tarafından depremde can ve mülk kaybı yaşanmadı.