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Erzincanda 97 köy yolu ulaşıma açıldı

Erzincan’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle Erzincan İl Özel İdaresine ast 11 takım sabah saatlerinde başlattıkları alıştırma ile 97 köy yolunu ulaşıma açtı. öte taraftan Erzincan’ın Refahiye ilçesine emrindeki 30 köy yolunun ise ulaşı.

17 Kasım 2016 Perşembe, 20:02
erzincanda-97-koy-yolu-ulasima-acildi

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Erzincan’da dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle Erzincan İl Özel İdaresine ast 11 takım sabah saatlerinde başlattıkları alıştırma ile 97 köy yolunu ulaşıma açtı.

öte taraftan Erzincan’ın Refahiye ilçesine emrindeki 30 köy yolunun ise ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. 

Abdullah Aslan

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