Erzurum güne karla uyandı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının düşmesi sebebiyle Erzurum ve Ardahan’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Alan genelinde havaların iyice soğumasının etkisiyle en az sıcaklığın 1 derece ölçüldüğü Ardahan ile sıcaklığın 5 dereceye değin gerilediği Erzurum’da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum’da etkin olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde etkisini belirten kar yağışı sonrası şehir beyaz örtüye büründü. Kasım’ın birinde güne karla uyanan vatandaşlar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşadı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve arıtma çalışmalarıyla açıldı.

Ahmet Akbuğa