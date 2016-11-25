Erzurumda çocukların kızak ve misket keyfi

Yakutiye ilçesi Dağ Mahallesinde kızakla kayan çocuklar gönüllerince eğlendi. Kızakla kaymanın neşe saçan olduğunu söyleyen çocuklar, “Kış mevsimini çok seviyoruz. Kızak kayarak eğleniyoruz. Erzurum’da kışın en iyi oyun kızak kaymak” dedi. Kızak kaymanın yanı sıra kar üstünde bilye de oynayarak vakit geçiren çocuklar soğuk havaya aldırış etmiyor. öte yandan Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini sürdürürken bölgede asgari hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyle Ardahan’da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün alan genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Soğuk havanın bilhassa sabah saatlerinde etkili olduğu bölgede, gece saatlerinde buzlanma ve don, yer yer sis oluşması öngörülüyor. Sıcaklıklarda manâlı bir değişim umulmayan bölgede rüzgar, değişik yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en az hava sıcaklığı sıfırın altında almak üzere Ardahan’da 25, Kars’ta 16, Ağrı’da 14, Erzurum’da 15, Iğdır’da 8 ve Erzincan’da 6 derece olarak kaydedildi. Kar kalınlığı Ardahan’da 13 santimetre olarak ölçüldü.

Ahmet Akbuğa – Selçuk Kaya