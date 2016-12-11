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Erzurumda deprem

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde saat 02.13’de 2.8 şiddetinde zelzele oldu.

11 Aralık 2016 Pazar, 06:52
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Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde saat 02.13’de 2.8 şiddetinde zelzele oldu. Merkez üssü Palandöken Dereboğaz olan depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, depreme uykuda yakalanan bir takım vatandaşlar sokağa çıktı.

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