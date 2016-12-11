erzurumda-deprem

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde saat 02.13’de 2.8 şiddetinde zelzele oldu. Merkez üssü Palandöken Dereboğaz olan depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü. Çevre ilçelerde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, depreme uykuda yakalanan bir takım vatandaşlar sokağa çıktı.