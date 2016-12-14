Erzurumda eğitime kar tatili

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı sebebiyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve gebe personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bölgede yoğun kar yağışı Erzurum, Kars, Sızı, Tunceli ve Ardahan’da etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkisini artıran ve özellikle yüksek rakımlı yerlerde yer yer tipiye dönüşen kar yağışı, ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen Erzurum Bayburt Karayolu’nun Kop Dağı Geçidi’nde, trafik ekipleri, zinciri ya da kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de söz konusu yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ardahan’da ise Ardahan-Posof, Ardahan-Artvin karayollarında etkili olan tipi yüzünden kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölge genelinde etkin olan kar yüzünden bilhassa yüksek kesimlerdeki karayollarında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması iş makineleriyle çalışma yapıyor.