  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
14 Aralık 2016 Çarşamba

Ana Sayfa   >   Genel   >   Erzurumda eğitime kar tatili

Erzurumda eğitime kar tatili

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı sebebiyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

14 Aralık 2016 Çarşamba, 08:55
erzurumda-egitime-kar-tatili

Benzer Konular

21-ilde-okullara-kar-tatili
21 ilde okullara kar tatili
13-aralik-2016-istanbulda-okullar-tatil-mi-ogren
13 Aralık 2016 İstanbulda okullar tatil mi? -ÖĞREN-
kar-yagisi-nedeniyle-4-ilde-okullar-tatil-edildi
Kar yağışı nedeniyle 4 ilde okullar tatil edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı sebebiyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve gebe personelin de bugün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Bölgede yoğun kar yağışı Erzurum, Kars, Sızı, Tunceli ve Ardahan’da etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde etkisini artıran ve özellikle yüksek rakımlı yerlerde yer yer tipiye dönüşen kar yağışı, ulaşımda da aksamalara yol açıyor. Kar yağışı dolayısıyla beyaza bürünen Erzurum Bayburt Karayolu’nun Kop Dağı Geçidi’nde, trafik ekipleri, zinciri ya da kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de söz konusu yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Ardahan’da ise Ardahan-Posof, Ardahan-Artvin karayollarında etkili olan tipi yüzünden kamyon ve tırların geçişine izin verilmiyor.

Bölge genelinde etkin olan kar yüzünden bilhassa yüksek kesimlerdeki karayollarında sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması iş makineleriyle çalışma yapıyor.

erzurum haber erzurum okullar tatil mi erzurum okullar tatil olacak mı erzurumda kar tatili

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet