Erzurumda kar hayatı adeta felç etti

Erzurum’da dün geceden itibaren tipi biçiminde etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı. Güne takriben 40 santimetrelik karla uyanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Negatif hava sebebiyle Erzurum genelinde birincil ve ortaöğretim okulları bir gün tatil edilirken, ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Zincirlerini takarak yola meydana çıkan araç sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti. Büyükşehir Belediyesine bağlı kar timleri yollarda ve kaldırımlarda biriken kar kütlelerini temizlemek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yoğun kar yağışının perşembe gününe dek devam edeceğini bildirdi. Vatandaşlar, yoğun kar yağışı sonrası yaşanabilecek ulaşımdaki aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı sebebiyle tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

Doğa Alca – Selçuk Kaya