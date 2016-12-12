Erzurumda meteorolojik uyarı

Yapılan meteorolojik uyarıda bölgemizin bu gece saatlerinden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği, kar biçiminde görülecek yağışların 15 Aralık Perşembe günü sabah saatlerine kadar gidip gelen devam edeceği belirtilerek, kar yağışının; salı günü öğle saatlerinden, çarşamba günü akşam saatlerine değin yer yer adaleli ve yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

Yapılan açıklamada, “Meteorolojik dikkat doğrultusunda; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi biçiminde kar yağışı gibi olumsuzluklara aleyhinde özenli ve özenli olunması, Meydana gelen olumsuzlukların 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi gerekmektedir. Beklenen kar yağışı sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşısında (ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışı v.b.) tedbirli ve özenli olunması gerekmektedir” denildi.