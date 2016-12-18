Erzurumda şehit acısı

Şehit Piyade Çavuş Arif Tuğ’un (20) naaşı askeri uçakla Kayseri’den Erzurum’a getirildi. Hava Meydan Komutanlığı’nda bir tören düzenlendi. Törene; Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, MHP Milletvekili Kamil Okumuş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua okunmasının arkasında merasim son buldu. Şehidin yakınları merasim her tarafında gözyaşlarına boğularak ayakta durmakta zorluk çektiler.

Tuğ ailesinin 4 çocuğundan en büyüğü ve bekar olan Arif Tuğ’un terhisine 53 gün kala şehit olduğu belirtildi.

Şehidin naaşı törenin peşinde askeri helikopterle Erzurum’un Oltu ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Şenkaya ilçesine yan Çamlıalan köyünde kaldırılacak.

Ahmet Akbuğa – Özge Bozo

