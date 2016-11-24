Erzurumluların soğukla imtihanı… Göller, dereler buz tuttu

Doğu Anadolu’yu etkisi altına alan Sibirya soğukları, en büyük etkiyi Ardahan ve Erzurum’da gösteriyor. Geceleri, şiddetli soğuklar sebebiyle ahali sokağa çıkmamaya çalışıyor. Ardahan’da Kura Nehrinin arkasında Çıldır Gölü, Erzurum’da da göller ve dereler buz tutmaya başladı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uzmanları, bölgenin Sibirya üzerinden gelen yüksek basıncın etkisi altında olduğunu bildirdiler. Ardahan’da gecenin minimum sıcaklığı, sıfırın altında almak üzere Göle’de 25.6, Çıldır’da 25.3, şehir halkı merkezinde 25, Hanak’ta 21.4 derece olarak ölçüldü. Tekrar sıfırın aşağıda edinmek üzere öteki mesken birimlerinde gecenin en az sıcaklığı Erzurum’un Tekman, Erzurum Havalimanında 20, Erzurum’un Çat’ta 19, Kars’ın Selim, Ardahan’ın Damal, Erzurum’un Horasan, Kars Havalimanında 17, Kars merkezde 16, Sancı, Erzurum merkez Yakutiye’de 14, Iğdır ve Erzincan’da 7 dereceyi buldu.

“Semt pazarlarında çadırlardan soba boruları uzadı”

Erzurum’da yaşanan fazla soğuklar sebebiyle dışında, semt pazarlarında tezgâh açan esnaf az daha dondu. Çadırlarına soba kurarak sattıkları ürünleri soğuktan korumaya çalışan esnaf, “Erzurum çok soğuk. Herkes çadırına soba kurdu. Bu şekilde meyve ve sebzeleri donup bozulmaması için korumaya çalışıyoruz lakin bu da tedavi olmuyor.” dediler.