Eş Başkanlar tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma zarfında, gözaltına alınan Bitlis Belediye Başkanı Hüseyin Olan ve Belediye Meclis Üyesi Nevin Daşdemir Dağkıran, Güroymak Belediye Başkanı Mehmet Kesin Özkan, Başkan Yardımcısı Senaye Soy ile HDP İl Başkan Yardımcısı Nazime Avras’ın emniyetteki işlemlerinin ardındaki adliyeye sevke dildi.

Savcılıktaki sorgularının peşinde, ”Terör örgütü üyesi almak, terör örgütü namına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, terör örgütüne takviye ve yataklık etmek” suçlamasıyla mahkemeye sevke edilen Olan, Dağkıran, Özkan, Cet ve Avras tutuklandı.