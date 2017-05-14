Esad’ın yaktığı Suriyeli Nuha Türkiye’de şifa buluyor

İki yıl önce Suriye’nin Hama kentinde rejime ait savaş uçağının attığı bomba nedeniyle evlerinin bahçesindeki yakıt bidonundan meydana çıkan yangında 20 yaşındaki Nuha Mansor’un yüzü ve vücudu yandı. Genç kadın Hama’daki hastanede yapılan birincil tedavisinin ardından eşi Sadettin Mahmut göre Türkiye’ye getirildi. sonradan Yolcu Gurmeyiz ve Tut Ellerinden Derneği aracılığı ile Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği tarafından İstanbul’a götürülerek çare fark etti.

Hastasını Reyhanlı’daki evinde ziyaret eden Türk Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özay Özkaya, Mansor’u Reyhanlı’da tedavi edemeyecekleri için ambulans uçakla İstanbul’a götürdüklerini söyledi.

Hastayı ambulans uçakla İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırdıklarını gösteren Özkaya, “Burada 3 ay içinde tekrar tekrar ameliyat oldu. Plastik cerrahlarla birlikte tedavisini yaptık. 8-9 ay süren çare faydalı oldu, hatta hastaneden yürüye yürüye ayrıldı. Bağlı hijyenik şartlarda kalması, beslenmesi ile rehabilitasyon da çok önemli. şimdi vücudunda kasılmalar gerçekleştiğini gördüm. Yürümekte güçlük çekiyor. Yürümesi lazım, aralıksız kontrolümüz altındadır” dedi.

Görme yetisini de kaybeden Nuha Mansor, evlerine düşen bombanın benzin bidonuna isabet ettiğini ve çıkan yangında yüzü, vücudunun birçok yerinde yanık oluştuğunu belirterek, Türkiye’de tedavisinin yağıldığını ve ilk günlere oranla iyi olduğunu söyledi.

Merkezi İstanbul’da yer alan Yolcu Gurmeyiz ve Tut Ellerinden İnsani Destek Derneği Başkanı Turgut Tunç, Mansor’un durumunu sosyal medya üzerinden duyan Türk Plastik ve Estetik Rekonstrüktif Derneği Genel Sekreteri Doç Dr. Özay Özkaya’nın kendilerine ulaştığını ve hastayla ilgilendiğini söyledi. Tunç, “Deri hastalıkları olan plastik müdahale gerektiren hastaları atamak için zaman zaman Hatay’ın Reyhanlı ilçesine geliyorum. Burada bulduğumuz Nuha Mansor’un durumunu bizimle sosyal medya üzerinden kontakta yer alan Doç. Dr. Özkaya görerek ilgilendi. İstanbul’a götürülen Mansor’a müdahale edildi ve halen tedavisi devam ediyor. Hastayı yormamak için Reyhanlı’da kaldığı evde kontrolü yapılıyor” diye konuştu.

Ecevit Cemiloğlu