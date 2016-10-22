Esat aleyhine slogan attı, Cumhurbaşkanı Erdoğana sarıldı

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törende, 1,1 milyar liraya mülk olan 161 tesisin toplu açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka hitap edeceği sırada protokole gelen Suriyeli çocuk Erdoğan’a sarılıp sevgi gösterisinde bulundu. Bir süre konuşan Suriyeli çocuk Cumhurbaşkanın karşısında Esat aleyhine slogan atmaya başlayınca protokoldekiler şaşırdı. Korumalar göre sakinleştirilen Suriyeli çocuğa sonra Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından dağıtılmış hediyeler verildi. Savaşta anne babasını ve 2 kardeşini kaybettiğini anlatan Abdullah Cerruh ismindeki Suriyeli çocuk, “Kahrolsun Esat, Tayyip Erdoğan Allah senden razı olsun” şeklinde konuştu.

öte taraftan borçları yüzünden bir süredir evine gidemediğini iddia eden Sezai B. ismindeki vatandaş Cumhurbaşkanına yazdığı mektubu bir türlü kendisine veremeyince ağlamaya başladı. Karşısında gözyaşı döken Sezai B. ismindeki vatandaşı ayrım eden Cumhurbaşkanı korumalarına talimat verip Sezai B’nin mektubunu aldı.

Uğur Uslubaş – Yusuf Ali Arslan

