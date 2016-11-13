Eşek sütü anne sütüne rakip

Kanser, astım bronşit, egzama, sedef gibi hastalıklara aleyhinde manâlı bir yardım olan eşek sütü son zamanlarda büyük rağbet görüyor. Bursa’nın Orhaneli ilçesine ast Serçeler köyünde yaklaşık 1 sene önce eşek çiftliği açan 47 yaşındaki İlhan Biçer, eşek sütünün faydalarının anlaşılmasıyla talebin arttığını belirterek, “Bu işe babamın kansere yakalanmasının peşinde yaptığım çalışmalar neticesinde başladım. Eşek sütünün kansere, astıma, bronşite ve birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. İtalya’da çok yaygın olarak kullanılıyor. 22 eşekle işe başladım. Türkiye’nin dört bir yanından istek var. Genelde kanser, astım ve egzama hastaları seçim ediyor. Kullananların yüzde 90’ı memnun” dedi.

Anne sütüne eş bedel olan eşek sütünün kaynatılmaması gerektiğini vurgulayan İlhan Biçer, “22 hayvanla başladım. Bir dönem 117 eşeğim oldu. Ama bakımı kuvvet olduğu için birçoğunu eşek çiftliklerine gönderdim. Günde ortalama 4 kilo süt elde ediyor ve derhal müşterilerime gönderiyorum” biçiminde konuştu.

Eşek sütünü her yaştan insanın günde bir dere bardağı içmesinin yardımcı olduğunu açıklayan İlhan Biçer, “Anne sütü alamayan bebeklerden yaşlılara değin herkes kullanabilir. Gün içinde bir çay bardağı içmek kafi. ufak Kocuklardan anne sütü içemeyenlere de eşek sütü verilebilir” dedi.

Eşek sütünden sabun da yaptığını anlatan İlhan Biçer, sabunun egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının yanı sıra saç dökülmelerine aleyhinde faydalı olduğunu söyledi. Eşek sütü sağlık durumu ve kozmetik sektöründe kullanılıyor.

Yusuf Ali Arslan

BURSA