Eşekten düşüp kalçasını kırdı

Aksaray’da eşekten düşerek sol kalçası kırılan ihtiyar adam, Konya Hospital’da gerçekleştirilen ameliyatla kalça protezi yapılarak çare edildi.

Aksaray’da yaşamış 76 yaşındaki Ramazan Tezgel, tarlayı sürmeye eşekle gittiği sırada dengesini kaybederek düştü. Sol kalçası kırılan Ramazan Tezgel, yakınları kadar Aksaray Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Birincil müdahalesi yapılan ihtiyar adam, ambulansla Konya Hospital’a sevk edildi. Ramazan Tezgel, Ortopedi Travmatoloji ve El Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Tunç Cevat ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonun gerisinde kalça protezi yapılarak tedavi edildi.

Başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Ramazan Tezgel, başından geçen şanssız olayı anlatarak, “Eşekten düştüm. Aksaray Devlet Hastanesi’nden ambulans ile Konya Hospital’a geldim. Burada ameliyat oldum. 1,5 gün yoğun bakımda yattıktan daha sonra buraya yatağıma getirdiler. Çok şükür Allah’a iyiyim” dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren ekip namına konuşan Prof. Dr. Tunç Cevat Öğün, “76 yaşında erkek hastamız hem kalça çıkığı ayrıca de ileri derece kireçlenmiş kalçaya sahipti. bundan başka üzerine düşme sonucu kalçada kırık eklenmişti. Tümünün tedavisi ayrıca kırığın keza de kalça çıkığının kireçlenmesinin tedavisini kalça protezi yaparak çözmüş olduk. Şu an hastamız bacağının üzerine basıp yürüyebiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Takibe devam ediyoruz” biçiminde konuştu.