Eserleri toplumun her kesimiyle buluşturmak için sergiliyor
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Cemalettin Sevim, 40 yıllık birikimi sonucunda açtığı "Kocaman adam yine çamurla oynuyor" adlı sergisiyle 7'den 70'e her kesimi sanatla buluşturuyor.
Çağdaş Cam Sanatları Müzesi'nde 17'nci kişisel sergisini açan Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide seramiğin pek çok çeşidiyle oluşturulan eserlerinin yer aldığını söyledi.
Sergisinin yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü ifade eden Cemalettin Sevim, şöyle konuştu:
"Sergiyi gezenler eserleri almak için yoğun talepte bulunuyor. Eserleri beğenenler satın alıp götürüyor. Yaklaşık 150 eserle başlayan sergi, bir anda yarı yarıya düştü. Eşim olan AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Sevim'in eserleriyle sergiyi destekledik. Her yaştan vatandaşın eserlerimi beğenip, satın alıp evlerine götürmeleri beni çok mutlu ediyor. Sanat eserleriyle insanlara ulaşmayı amaçlıyorum. Her evde bir sanat eserinin bulunmasını istiyorum. Bu yüzden sergilenen eserlerin fiyatı çok ucuz. İlkokul öğrencileri bile eserleri satın alabiliyor. Biz eser bilincini geliştirmek istiyoruz."
Sibel Sevim ise sanat eserinin değerini fiyatının değil, insanlara ulaşmasının belirlediğine değinerek, yüksek fiyatlar biçilen sanat eserlerine toplumun sadece küçük bir kesiminin sahip olduğunu vurguladı.
Sanatçının toplumun her kesimine ulaşmak zorunda olduğunu dile getiren Sevim, "İlkokula giden bir çocuk eserimi aldığında gözlerindeki pırıltı anlatılamaz. Çünkü evinin en kıymetli köşesinde eserimiz yer alacak. Biz insanları eser sahibi yapmak istiyoruz. Sanat paylaştıkça büyük ve gelişir." diye konuştu.
Sergi, 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.
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