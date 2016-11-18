Eşi ve iki çocuğu engelli olan babanın tek isteği ailesi için bir ev

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine alt Kazım Karabekir Mahallesi’nde tek gözlü bir odada 3 çocuğu ve eşiyle birlikte yaşam savaşı veren Bülent Çürük, eşi Sevinç Çürük ile birlikte 7 yaşındaki kızı Dilan ve 11 yaşındaki oğlu Davut’un zihinsel engelli olduğunu ve bakımlarını tek başına kendisinin gerçekleştirdiğini söyledi. 5 yaşında Berfin adlı bir kızı daha olan baba Bülent Çürük, iki çocuğu ve eşi için 3 ayda bir 2 bin TL evde bakım ücreti aldığını ve bu yüzden çalışamadığını dile getirdi.

Eşi de zihinsel engelli

Evde bakım ücreti aldığı için çalışmasının yasaklanmış olduğunu kaydeden baba Çürük, eşinin de zihinsel ve gözünden engeli olduğunu, bu yüzden çocukların tüm bakımlarını zorlama da olsa kendisinin üstlendiğini anlattı.

Eşi ve çocuklarının beyin rahatsızlığı sebebiyle raporlu olduklarını kaydeden Bülent Çürük, “Evde bakım ücreti aldığım için çalışamıyorum. Çalışmam yasaklanmış. Tek geçimini sağlama kaynağımız evde bakım ücreti. Başka bir gelirimiz yok. Oturduğumuz bu tek gözlü ev de kira. Buraya 100 TL kira veriyorum. 250-300 lira her ay elektrik parası geliyor. Suyumuz yok, banyomuz yok, tuvaletimiz yok. Devletten, bir yardım istiyorum. Hayırseverlerin desteklerini bekliyorum. 3 ayda bir 2 bin lira evde bakım ücreti alıyorum. 5 kişi bu odada yatırıyoruz başka bir odamız da yok zaten. Tek isteğim bir ev diğer bir isteğim değil. Annemiz de raporlu olduğu için çocukların bakımı bana fazla baskı geliyor” dedi.

Zihinsel engelli kızının Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu’nda özel eğitim sınıfında, engelli oğlu Davut’un da Kazım Karabekir Ortaokulu özel eğitim sınıfı ve ardındaki da rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğünü kaydeden Çürük, oğlu Davut’un fazla sık havale geçirdiğini ve bakacak kimseleri olmadığı için bütün bakımları kendisinin zorlama da olsa yapmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Eğer bir işe girip çalışırsa hem evde bakım ücretinin kesileceğini keza de çocuklarına bakacak kimsenin olmadığını kaydeden Çürük, çocuklarını daha sağlıklı bir evde yaşatabilmek için kendilerine sahip çıkılmasını istedi.

Sadık Cangel

MANİSA