Eşini bıçaklayarak öldürdü

ANKARA (AA) – Ankara’nın Polatlı ilçesinde tartıştığı eşini sokak ortasında bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, misafirlikten dönen Yılmaz ve Ebru K. (30) çifti, Fatih Mahallesi Yunus Emre Camisi yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Yılmaz K, eşini sokakta bıçakla yaraladı. Ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ebru K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.