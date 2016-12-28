Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Barçın:

ESKİŞEHİR (AA) – Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Eskişehir’de sağlık alanında kendilerine büyük görevler düştüğünü söyledi.

Barçın, düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir halkı için ellerinden gelen hizmetin fazlasını yapmaya gayret göstereceklerini kaydetti.

Eskişehir’de 17 sağlık tesisinin bulunduğunu ifade eden Barçın, şöyle konuştu:

“Eskişehir’de toplam 3 bin 427 hasta yatak sayısı bulunurken, bunların 185’i yoğun bakım olmak üzere, bin 872’si Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı olarak hizmet veriyor. Eskişehir’de 2016 yılında 181 bin 676 hasta yatarak tedavi olmuş ve bunların 91 bin 180’i Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı hastanelerde yatarak tedavisi yapılmıştır. Aynı şekilde 2016’da evde sağlık hizmeti gören hastalarımız 19 bin 608 kez ziyaret edilmiş ve bunun 13 bin 316’sı Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliğine ve Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenmiştir.”

Barçın, Eski̇şehi̇r Kamu Hastaneleri Birliğinin personel sayısının 4 bin 134 olduğunu belirterek, bunların 485’inin uzman hekim, 58’inin pratisyen hekim, 103’ünün diş hekimi, bin 721’inin ebe-hemşire, 41’inin eczacı, 117’sinin sağlık memuru, 33’ünün ATT-paramedik, 779’unun diğer sağlık ekipleri ve 160’ının yardımcı teknik destek hizmeti olarak görev yaptığını vurguladı.

Türkiye’nin 2023 hedefleri olduğunu anımsatan Barçın, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda, Eskişehir’de sağlık alanında üstümüze büyük görevler düşüyor. Bu hedefler doğrultusunda Eskişehir’de transplantasyon merkezi kurularak, kemik iliği, böbrek ve karaciğer naklinde yol almamız gerekiyor. Eskişehir Devlet Hastanesinin inşaatı yüzde 60 oranında tamamlanmış durumda ve 2017 yılının sonlarına doğru yüklenici firma tarafından bize teslim edilecek. Aynı şekilde, Yunusemre Devlet Hastanesinin inşaatı yüzde 80 oranında tamamlandı ve 2017 yılının haziran ayında bitirilmiş şekilde teslim alacağız. İnşallah bir yılda hastanelerimiz hizmete girecek.”