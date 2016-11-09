Eski Ankara Emniyet Müdüründen Ecevit ile ilgili şok iddia

Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’na data verdi. 2007 yılında hayatını kaybeden Emekli Hava Korgeneral Reşat Turgut ile olan bir anısını komite üyeleri ile paylaşan Saral, “Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Daire Başkanı Reşat Turgut Paşa ile barışçıl ilişkilerimiz vardı. 2000 yılı içinde karşılıklı bir dostumuzun meslek uygun sohbetimiz esnasında 1999 yılı raporumuzu kastederek, ‘Cevdetçiğim, sizin hazırladığınız rapor fazla işimize yaradı’ şeklinde bir açıklama kullandı. Ben de kendilerine, ‘Paşam, bizim hiç işimize yaramadı fakat sizin işinize nasıl yaradı’ dedim. Cevaben, ‘Eğer o rapor elimizde olmasaydı Ecevit bize Fetullah’ın cumhurbaşkanlığını dayatacaktı’ dedi. Ben ansızın afalladım. ‘Paşam bu nasıl laf. Bu adam ilkokul mezunu bile değil. Ecevit bunu nasıl önerge edecek’ diye sordum. Kendileri, ‘Onlar basit halledilecek işlerdi’ diye cevap verdi” ifadelerini kullandı.

Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ı konutunda ziyaret ettiğini ve Fetullah Gülümseyen cemaati ile ilgili bir alıştırma gerçekleştirmek istediğini ilettiğini söyleyen Saral, Yılmaz ile olan görüşmenin detaylarını şöyle açıkladı:

“Mesut Yılmaz’ı konutunda ziyaret ettim. O günün sorununu kendileri ile tartıştık. Fetullahçı hareket, Ankara Güvenlik Müdürlüğü olarak bizimle alakalı medyaya istihbarat birimlerindeki bir takım belge ve belgeleri kullanmak suretiyle ağır bir propaganda süreci başlattı. Bu işlem bizi rahatsız etti. Bizim niçin böyle bir propagandaya alındığımız ile ilgili meseleyi bilmek ve tespit etmek için Sayın Başbakan’a, ‘Ben bu konuyla alakalı eğer müsaade ederseniz bir egzersiz yapmak istiyorum. Cemaatin bize karşı tavrı bu şekilde gelişiyor. Bunun nedenini öğrenme noktasında yol almak istiyorum’ diyerek bir arzda bulundum. Sayın Başbakan, Ecevit ile cemaat arasında ancak ilişkileri kendince yorumlarken, ben onun tarifini kısa olarak televizyonda özet çıkarmak üzere meftun kelimesini kullandım. Başbakan bana meftun kelimesini kullanmamıştı. Ben ilişkiyi ifade etmede kısa bir sözcük uygulamak için bu kelimeyi kullandım. daha sonra Başbakan ile telefon ile mülâkat gerçekleştirdim ve ben bu kelimeyi kullanmam dedi. Egzersiz yapmak istiyorum. Müsaade eder misiniz dedim. Sakın ha! Ecevit böyle bir egzersiz yaptığını duyarsa hükümeti yıkar dedi. Sonuçta hükümet düştü ve 1 ay daha sonra Sayın Ecevit Başbakan oldu. Ecevit’in Başbakanlığı döneminde ben böyle bir çalışmayı yürütme durumunda kaldım.”

Kurul üyelerinin, “Böyle bir bilgiyi neden sakladınız?” sorusuna ise Saral şu cevabı verdi:

“Bir Takım bilgilerin yeri ve zamanı vardır. Ben hiçbir siyasi partiyi zan aşağıda teslim etmek üzere böyle bir açıklama kullanmış değilim. Sayın Ecevit benim de sevdiğim bir devlet adamımızdı. Ben Ecevit’i suçlamak, yermek babında bu beyanı yapmadım. Bu hadisenin devleti nasıl kuşatmış olduğunu açıklamak için bunu söyledim.”

17-25 Aralık’tan sonradan söylev özgürlüğüne kavuştuğuna uyarı çeken Saral, “2003 yılıydı. AK Parti iktidara gelmişti. Ankara’da Yeni Şafak gazetesinin patronu Ahmet Bey ile oturduk sohbet ediyoruz. Ahmet Bey’e, ‘bu zaman içerisinde elinde sonunda cemaat ile tartışma edeceksiniz. Bu kanaatimi ve düşüncemi Sayın Başbakan’a arz etme şansın olursa talep et’ dedim. Sonuçta Ahmet Albayrak baştan Ankara’ya geldiğinde görüştük. Sayın Başbakan’ın bu konu ile alakalı kanaatini bana Albayrak, ‘Başı kıble görebilen insandan bize zarar gelmez Ahmet Bey pek da endişeli olma’ biçiminde iletince ben meselenin benim açımdan kapandığını düşündüm. 17 Aralık’tan daha sonra cemaatin devlet nezdinde ne kadar tehlikeli bir davranış olduğunu tüm siyasi mekanizma görüp algılayınca biz de söylev özgürlüğüne o vakit kavuştuk” diye konuştu.