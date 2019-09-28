Eski askerlerden Diyarbakır annelerine destek
KIRŞEHİR (AA) – Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan eski askerler Kırşehir'de buluşarak, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı.
Yaklaşık 80 eski asker ve yakınları, geleneksel buluşmalarını bu yıl Kırşehir'de gerçekleştirdi. Ahi Evran Külliyesine giderek dua eden grup, Cacabey Meydanına kadar yürüdü, burada Türk bayrağı ve "Gönlümüz Diyarbakırlı Annelerle" yazılı pankart açtı.
Kendilerini "Kozluk asker arkadaşları" olarak adlandıran grup adına basın açıklamasını okuyan Ali Çavuşoğlu, 34 yıl önce görev yaptıkları aynı azim ve ruhla terhis olmalarına rağmen her zaman göreve hazır olduklarını ifade etti.
PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını kurtarmak için HDP İl Binası önünde bekleyen bütün ailelerin meselesinin Türkiye'nin meselesi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, yüreği yanan ailelerin bekleyişine çare olunması gerektiğini vurguladı.
Terör örgütlerinin hem gençlere ailelere hem de Türkiye'nin geleceğine saldırdığını dile getiren Çavuşoğlu, dağa kaçırılan gençlerin salıverilerek acılı ailelerine kavuşması gerektiğini söyledi.
-
İstanbul Boğazı'nda yelken şöleni
-
112 personeline obstetrik bakım eğitimi
-
Ormanda kaybolan yaşlı adama 3 gün sonra ulaşıldı
-
Hazreti Pir'in dergahında unutulan aşure geleneği
-
Eski askerlerden Diyarbakır annelerine destek
-
Hadim'de yol asfaltlama çalışmaları
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.