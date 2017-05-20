Eski Bakan hayatını kurtaran gencin nikahına görüntülü bağlandı

Eski Çalışma ve Sosyal Emniyet Bakanı Yaşar Okuyan, hapishane yıllarında geçirdiği ameliyat sonrası kaptığı Kara Sarılık-B virüsüne alt karaciğer yetmezliği yaşamaya başladı. Hastalığının son evresinde artık yürümekte zorlanan ve hastanede organ bağışı bekleyen eski bakana sevindirici haber, genel başkan yardımcılığını yaptığı Vatan Partisinin kampanyasıyla geldi. Parti destekçisi Ahmet Şahin’in bağışladığı karaciğer Okuyan’ı hayata döndürdü. Nakil operasyonu 12 Ocak’ta yapılan Okuyan, takriben 10 gün içinde yoğun bakımdan çıktı. Başarılı geçen ameliyat sürecinin arkasından Eski Bakan Okuyan, hayatını kurtaran Ahmet Şahin’in nikah törenine görüntülü arayarak katıldı. Gülnihal Yıldırım ve Ahmet Şahin çiftini kutlayarak ömür boyu mutluluklar dileyen Okuyan, ilerleyen günlerde çifti ziyaret edeceğini belirtti.

Eski Egzersiz ve Sosyal Emniyet Bakanı Yaşar Okuyan’a karaciğerini bağışlayarak hayata döndüren Ahmet Şahin, “Bakan bey 80 ihtilali döneminde uzun zaman hastanede sağlığa zararlı bir şekilde bulunmuştu. Bu zaman zarfından Hepatit B virüsüne kapılarak Siroz olmuş. Bende o dönemlerde devamlı kumpas davaları başladığında bir FETÖ mağduru olarak ‘Yok mu hakkımızı koruyacak birisi” dedim ve Yaşar Okuyan’ın ismini duydum. O dönemlerden de bir vefa borcum vardı” dedi.

“Yaşar Okuyan’ın ölüm döşeğinde olduğunu öğrendim”

Yaşar Okuyan’a vefa borcu olduğunu bildiren Şahin, “Onun üzerine seneler sonra ölüm döşeğinde olduğunu öğrendim. Bunun üzerine de emrindeki o dönemlerden de vefa borcumuz var. Vatan Partisi de bununla ilgili bir alıştırma yapınca, o dönemin vefası ve sağlıklı olduğum için başvurdum. Fazla şükür şu lahza Bakan bey hayata tutundu. İlerleyen süreçte inşallah ufak tefek sıkıntılarını atlatmış olacak. Umarım en kısa zamanda ayrıntılarıyla sağlığına savuşur ve gözü kara konuşmalarına devam eder. Yalova Belediyesine de katkılarından nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

İsmail Gündüz

