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Eski Bakan Koç'un Vali Gül'ü ziyareti

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 11:50

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SİVAS (AA) – Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, Sivas Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Koç, 1972 yılında Koyulhisar ilçesinde kaymakamlık yaptığını ve 2006 yılında da Sivas’ı ziyaret ettiğini belirtti.

Koç, tekrar Sivas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Gül de bir dönem kentte görev yapan Koç’u tekrar Sivas’ta ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sivas hakkında Koç’a bilgi veren Gül, günün anısına hayat ağacı figürlü bir plaket takdim etti.

Atilla Koç Sivas Valisi Davut Gül ziyaret

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