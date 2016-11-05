Eski Bakan Mehmet Ağar gelinini gözyaşlarıyla uğurladı

Eski İçişleri ve Hak Bakanı Mehmet Ağar’ın gelini, oğlu Tolga Ağar’ın eşi Badısabah Ağar 36 yaşında hayatını kaybetti. Badısabah Ağar için Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii’nde öğlen namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Rıdvan Dilmen, Faik İçmeli, Cavit Çağlar, Hüsamettin Özkan, Haluk Ulusoy, Okumuş Doğan, Celal Adan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski rektörlerden Kemal Alemdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Hakim Bağış, Muammer Güler gibi meslek, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ad katıldı. Mehmet Ağar’ın kendisiyle benzer ismi içeren torunu 8 yaşındaki Mehmet Ağar, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Eski Bakan Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar ile birlikte taziyeleri kabul etti.

“Yüreğimiz yanıyor”

Gelinini kaybetmenin acısını yaşamış Mehmet Ağar, “Ne diyebilir oysa yüreğimiz yanıyor, daha ne diyeyim” dedi.

Badısabah Ağar’ın cenazesi helallik alınmasının peşinde cenaze aracına konularak, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Ağar ailesinin Baltalimanı Polisevi’nde bu akşam taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.



Metin Başar

