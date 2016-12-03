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Eski Baro başkanı Taştan tahliye oldu

Taştan’ın avukatı Av.

03 Aralık 2016 Cumartesi, 08:56
eski-baro-baskani-tastan-tahliye-oldu

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Taştan’ın avukatı Av. Ali Haydar Dereli yaptığı açıklamada süreçle ilgili gizlilik kararı olduğundan konuşamayacaklarını belirterek, “Başkanın tahliyesi içten bir karardır. Adalet yerini buldu. Alçak FETÖ örgütünün sorumluları olan reel suçlular cezasını çekecek inşallah. Vatandaşlarımıza ve şüphelilere düşen tahsis adalete yardımcı olmak ve bildiklerini Başsavcılıklara anlatmaktır. Böylece suçlunun ve suçsuzun ayrılmasında yargımıza yararlı olur ve bu hain örgütü ebediyen güzel ülkemizden sileriz” dedi. 

Recep Ergin

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