Eski Başbakan Davutoğlu, Ilgın Belediyesini ziyaret etti

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ilgın Belediyesini ziyaret etti.

Davutoğlu, Ilgın Belediye Başbakanı Mehmet Karahan’ı makamında ziyaret etti.

Ilgın’a uzun zaman sonra gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Davutoğlu, Belediye Başkanı Karahan’dan ilçe ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Karahan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Davutoğlu’na teşekkür etti.

Davutoğlu, ilçeyi ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya gelerek, istek ve sorunlarını dinledi.