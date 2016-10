Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu:

KONYA (AA) – Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, “15 Temmuz’da sokaklara çıkıp bu masum halkın, bu mazlum halkın üzerine mermilerle, tanklarla, uçaklarla saldıranlar aslında Türkiye’nin gücüne darbe vurmak istediler. Hepimizin geleceğini karartmak istediler” dedi.

Konya’nın Akşehir ilçesine gelen Davutoğlu, incelemelerde bulundu.

Davutoğlu ilk olarak restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Arasta Çarşısı’nda esnaf ziyaretlerinde bulundu. Buradan yaya olarak Değirmen Sokak’a geçen ve incelemelerde bulunan Davutoğlu, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi’ni ziyaret ederek dua etti.

Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada hayata 100 kere de daha gelse yine öğrencilerle bir arada olup hoca olmaya devam etmek istediğini söyledi.

Öğrencilerle bir araya geldiğinde dünyadaki bütün sıkıntılarının bittiğini ifade eden Davutoğlu, “Çünkü her öğrencinin gözünde bir gelecek, her bir öğrencinin yüreğinde gelecekle ile ilgili bir umut doğuyor. Siz gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerle, eğitimlerle, inşa edeceğiniz her güzel planlama ile ülkemizin kaderini de şekillendireceksiniz.”dedi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:

“15 Temmuz’da sokaklara çıkıp bu masum halkın, bu mazlum halkın üzerine mermilerle, tanklarla, uçaklarla saldıranlar aslında Türkiye’nin gücüne darbe vurmak istediler. Hepimizin geleceğini karatmak istediler. 15 Temmuz gecesi, o karanlık gecede bize saldıranlar var ya, şu veya bu siyasi görüşe saldırmadılar. Bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin çocuklarının geleceğine saldırdılar. Ama yanıldıkları şuydu. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Bu ülkenin çocukları artık bu ülkenin sokakları da, şehirleri de, kaderi de bizim elimizde diyecek özgüvene sahiptir.”

Belediyeyi de ziyaret eden Davutoğlu, spor müsabakalarında dereceye giren Akşehirli sporcularla bir araya geldi.

Davutoğlu ayrıca Şehit Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Nebi Arslan’ın, Değirmenköy Mahallesi’ndeki ailesini evlerinde ziyaret etti.