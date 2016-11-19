Eski Belediye Başkanı Bakırcıdan tehlikeli çözüm

Rize’de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve ödev süreci içerisinde sorunlara yönelik ürettiği pratik çözümlerle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Halil Bakırcı, kendine has çözümleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Rize’de inşaat sektöründe çalışmalarını sürdüren Bakırcı, inşaat yapmayı düşündüğü arazideki eski bir evi yıkmadan önce eve dışarı giden elektik enerjisinin kesilmesi için ÇEAŞ ekiplerinden yardım istedi. ÇEAŞ ekipleri iş yoğunluğu dolayısı ile gecikince Bakırcı, bekleyemeyerek eder yardımı ile direğe ulaşım elektrik enerjisini kendi elleri ile kesti. Kendi işini kendisi görebilen Bakırcı’yı bu durumda görebilen bir Rizeli de durumu fotoğraflayarak bu fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Bakırcı, Rize’de Rize Belediye Başkanı olarak devir yaptığı vakit içerisinde kendine has ve ilginç çözümler ile senelerdir çözülemeyen bir çok soruna çözüm bulmuş, kimine kadar deli kimine göre ise ’Deli Halil’ olarak adlandırılmıştı. Bakırcı, kendisine çılgın diyenlere “Atın iyisine doru, yiğidin iyisine çılgın derler” şeklinde verdiği cevapla biliniyor.