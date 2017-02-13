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Eski belediye başkanı Karamuk vefat etti

13 Şubat 2017 Pazartesi, 15:55

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SİVAS (AA) – Hafik ilçesinin eski belediye başkanlarından Nadir Baki Karamuk hayatını kaybetti.

İki dönem üst üste 1963-1970 yıllarında Hafik Belediye Başkanlığı yapan Karamuk, 84 yaşında vefat etti.

Karamuk’un cenazesi, Hacı İzzet Örnek Merkez Caminde öğle namazına müteakip ilçe Müftüsü Yasir Ataş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Nadir Baki Karamuk’un ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Hafik Nadir Baki Karamuk vefat

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