Eski DBP İl Eşbaşkanı tutuklandı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün akşam yapılan operasyonlarda gözaltına alınan HDP Hakkari İl Eşbaşkanı Evin Konur ve eski DBP İl Eşbaşkanı Zübeyde Bor, emniyetteki işlemlerinin peşinde adliyeye çıkarıldı. Evin Konur özgürlük bırakılırken, eski DBP İl Eşbaşkanı Zübeyde Bor ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.