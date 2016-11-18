Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, darbe komisyonuna bilgi verdi

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplanan TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nu dinledi. Bardakoğlu, 15 Temmuz’a değinerek, Meclisin, siyasi partilerin ve bütün kamuoyunun karşılıklı bir tavır sergilemesini takdire şayan bulduğunu ifade etti. İlahiyat ve Diyanet İşleri Başkanı olarak yalnızca konunun din kısmını konuşmak istediğini belirten Bardakoğlu, “Milletimizin umutları, demokrasiye bağlılığı arttı ama 15 Temmuz olayında maksimum zarar görebilen dini değerler oldu. İslam dini hoyratça istismar edilerek darbeye araç kılındı. İslam konusunda din konusunda çocuklarımızda ciddi soru işaretleri bıraktı” şeklinde konuştu.

“KULLANDIĞI EN ÖNEMLI DİNİ DEĞERLERİN BAŞINDA ALLAH, PEYGAMBER VE BİREYİN ALLAH, PEYGAMBERLE İLİŞKİSİ KONUSU GELDİ”

Darbe girişiminden sonradan olağanüstü din şurası yaptıklarını andıran Bardakoğlu, “Bu örgütün, FETÖ’nün dini yapılanma olmadığını dini değerleri istismar ettiğini ifade ettik. Üzülerek gördük fakat FETÖ 20-40 yılı aşkın zaman içinde dini değerleri, milletimizin hayır duygularını kullanarak bugünlere geldi. Bu bakımdan bu örgüt dini değerleri bugüne dek alabildiğince kullandı. İstismar etti. Kullandığı en önemli dini değerlerin başında Allah, peygamber ve bireyin Allah peygamberle ilişkisi konusu geldi. Dini yapılanmaların bizatihi tehlike olduğunu ifade etmiyorum. Mehdici, Mesihçi, Allah’la, peygamberle görüşen, gizemlerle görüşen dini bir propagandanın bir enfeksiyon alanı oluşturduğunu ve bu şartlar oluştuğunda milletlerarası hesaplara, dar kanlı hesaplara girildiğini anlatmak istiyorum. Mehdici, Mesihçi hareketler bir İslam düşüncesinin ciddi bir enfeksiyon alanıdır. Burada başka hesaplarla, diğer niyetlerle birleştiği zaman önemli tehlikeler üretebilmişlerdir Hicri birinci asırdan itibaren. Bu hareketle beklenen kurtarıcı ümidiyle insanları peşine sürüklemiş ve o vahim olaylara değin sürüklenmiştir” ifadelerini kullandı.

Bardakoğlu, “Bir dini hareketin en fazla dini kurumlarda yapılanması gerekir. Lakin cumhuriyetimizin temel kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı, dini cemaatlere eşdeğer mesafede durarak yol almıştır. Düşmanlık ederek, dışlayarak yok fakat onları bünyesine katarak da yok. Dini cemaatlere düşmanlık etmemiş ama onları kendi hizmet anlayışının içine aza olarak almamıştır. Kuruluşundan bu yana duruşunu çizgisinin ne dek isabetli olduğu görülüyor. FETÖ 2007-2008 yıllarına değin din alanıyla önemli ilişkiye geçmedi. Daha fazla öteki alanlarda diyanet dışı alanlarda daha fazla faaliyet gösterdi. Yurt dışarıda dini etkinlik göstermeye başladı o yıllardan daha sonra” dedi.

“ORAYA KATILMAYAN TEK GRUP VARDI, FETÖ GRUBU”

Almanya’da 2007 yılında gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası programına katıldıklarını anlatan Bardakoğlu, “Toplantı öncesi Almanya’ya gittim, Süleymancılar, Aleviler, Sünniler yaklaşık 16-17 grup onlarla görüştük ve Kutlu Doğum Haftası her türlü siyasi uzak birlikte olalım, kutlayalım dedim. Büyük salon tutuldu. 30-40 bin karakter. 2006 veya 2007 olması lüzumlu, Köln’de. Sahneye çıktılar ellerini havaya kaldırdıktan ve dini konularda siyaset yok birlik içinde hareket edeceğiz dedik. Katılmayan tek grup Güler Yüzlü grubuydu. Niçin katılmadınız diye sorduk. ’Biz diğer cemaatler gibi değiliz öbür bir cemaatiz’ demişlerdi. Hazreti Peygambere aleyhinde kibir bunların başını yakar demiştim arkadaşlara. Hz. Peygamberi anlama laf konusu olunca insanlara her türlü hesabı bırakması lüzumlu. Sonradan aynı toplantıyı Avusturya, Belçika ve Hollanda’da yaptık” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE DİN KONUSUNDA BİR YOL AYRIMINDA”

“Türkiye din konusunda bir yol ayrımında” diyen Bardakoğlu, “Mehdici, Mesihçi, deccalci, tekrifci insanları zahmetsizce Deccal diye hedefler belirten mehdi, Mesih beklentisiyle kerameti kendinden yandan esrarengiz din anlatımıyla insanların zihnini bulandıran din yolundan mı yürüteceğiz? Yahut İslam dininin açık seçik, duru, arı bir din yolundan mı yürüyeceğiz? 15 Temmuz böyle bir yol ayrımına getirmiş oldu. Bu yol ayrımında elde etmek çağrıda bulunmak cemaatlerin kendi alanlarında ve kendi çizisinde kalmasını sağlamak halkımıza inşamızı din konusunda dürüst aydınlatmayı İslam dinini arı, duru, aydınlık bilgisine bırakmak gerekiyor. Din konusunun ciddiye alınması gerektiği dini veri ve eğitim konusu. Merdiven aşağıda, kapalı kapılar aşağı bahşedilen dini eğitimin artan bir şekilde sorun üretebileceği bir başka şeyle bileştiği süre uluslararası projeyle çok basit manipülasyona uğrayabileceği görülüyor” açıklamasında bulundu.

“HEM DİYANETİN KEZA KOMİSYONUN ŞİFAİ İNANIŞLARLA İLGİLENMESİNİ İSTERİM”

Bardakoğlu, “Dini cemaatlerin din konusunda yazıp ettikleri dikkatimizi çekiyordu. İlahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak merdiven altı bilgilere karşısında iyi mücadele verilmediğini söyleyebilirim. O da bizim kusurumuzdur. Sorun yazılı dini data yok. Başlıca sorun şifai dini kültür ve inanışlardır. Yazı dökümanları aralarında fazla ciddi sorun olmayabilir. O bilgiler bizim geleneksel kitaplarımızın satırları aralarında da bulunabilir. Esas sorun mensuplar arasında yaygınlaşan şifai kültür ve inançlar. Olayı araştırırken sadece yazılmış belge dökümanlara değil mensuplar arasında kulaktan kulağa aktarılan bir manâli mücevherat gibi elden ele bahşedilen şifai bilgiler. Yazılmış kaynaklardan hesap vermesi şiddet olacağı için kulaktan kulağa yayılan şifai bilgiler.15 Temmuz’u hazırlayan en manâli etkenlerden birisi. FETÖ üyelerinin zihinlerinde takılı olan şifai inançlardır. Kendi arasında ürettikleri şifai aktarım ve kültürdü. Araştırmacılar keza Diyanet ayrica komisyonun şifai inanışlarla ilgilenmesini yarar görüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Hepimizin daha itinalı olması gerektiği, Türkiye’deki bu İslam’ın arı, doğru sahi geleneğine uygunsuz dini inanışlar hakkında ilahiyat ve Diyanet’in daha özenli uyarıcı olması gerekiyordu” diyen Bardakoğlu, şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı bir devlet kurumu. Gruplarla, cemaatlerle, dini oluşumlarla kesin mesafede olmayı öteden beri ilke edinmiştir. Herhangi bir siyasi hürmet değil, dinin, peygamberin birleştiği sebebiyle bütün cemaatlere eşit mesafede olalım bünyemize almayalım lakin tartışma etmeyelim. Bünyemize almadık ama dini cemaatlerin yaptıkları yayınlarla ilgili Diyanet toplumu uyarıcı görevi yapmakta çekimser davrandı. Kavgayı sürdürmek, ateşlemek özlem etmiyordu. Bir dini cemaatin kitaplarının Diyanet’in aracılığıyla yayınlanmasını içten bulmam, eşdeğer mesafede dursunlar.”

Bardakoğlu, “15 Temmuz’a gelme noktasında dini eksiklik; Diyanet İşleri Başkanlığının dini örgütlere yapılanmalara bünyesine almadı. Lakin Diyanet İşleri ve ilahiyat kendi dönemim bu dini cemaatlerin topluma verdiği dini telkinler konusunda daha net uyarıcı olması gerekirmiş, onu anlamıyorum. İnsanların zihinlerini ipotek altına alan dini telkin konusunda Diyanetin iyimser olmaması, net söylev alması gerektiğini görüyoruz. O ödev hala devam ediyor. Uyarıcı edinmek. Dürüst bildiğinizi bildirmek gerekiyor. 2 hafta önce yaptığımız beklenen kurtarıcı sempozyumu bu sorumluluğun bir parçasıdır. Halk alır almaz bu onların meselesidir” diye konuştu.

Bardakoğlu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Dinler Arası Diyalog Daire Başkanlığının olup olmadığına dair bir soruyu şöyle yanıtladı:

“O konuyla ilgilenen dış ilişkiler genel müdürlüğü var. Ama onun öyle bir şubesi olup olmadığını bilmiyorum. Varsa da bu konuyla ilgilenmek üzere vardır. Hiçbir vakit bu kelimeyi kullanmadık ve doğru bulmadık. Dinler arası diyalog yok ayrı din mensupları arasında diyalog kelimesi, ifadesi doğrudur demişiz. Olmaz ayrı din mensupları arası diyalog olur. Diyanet İşleri 2007’de onun düzeltilmesi için tanımlama yapmış. Bu gurubun bir diyalog toplantısına katıldığımı hatırlıyorum . O arada diyanet işleri başkanlığıyla Türkiye’deki dini cemaat liderlerine eşdeğer muamele tavrı sezdiğim için sonradan toplantılara katılmadım. Kibir gurur mevzusu değil. Kendi konumumuza uygun adet edinmek zorundayız. Bu tavırları nedeniyle sonradan katılmadım toplantılarına. Dini bağlılıklar insanları akıldan hayattan koparabiliyor.

UYDU ÜZERİNDEN DİNİ YAYIN YAPAN KANALLARI ELEŞTİRDİ

Bardakoğlu, Afrika, Pakistan ve Irak’ın dini cemaatler aralarında parçalanmasını misal göstererek, uydu üzerinden dini yayın yapan kanalları eleştirdi. Bardakoğlu, “FETÖ’nün kullandığı gibi dini istismarla olduğu zaman toplumu aydınlatılması sadece Diyanet değil ilahiyatçılar. Ama bugün maalesef ilahiyatta geçmiş yüzyıllarla vakit kaybediliyor. İslam dünyasında ne olup bitiyor ilgilenenimiz fazla eksik. Afrika’nın dini cemaatler aralarında nasıl parçalandığını anlattı. Pakistan, Irak, Afrika örneği daima gördük, bunları yaşadık acı tecrübeleri. Diyanet iyi oysa var Türkiye’de lakin bugün cemaatlerin dinin ana gövdesinin dışarıya kalan bundan böyle istismar sayılabilecek, kurtarıcı TV ekranları var akşama değin mehdi propagandası yapan. Uydudan TV’de Anadolu’da yayın yapan 15-20 dini yayın var. Bunların herkes sorumluluk sahibi yayınlardır. Oraya çıkanın ne dediğini ekip izlesin tüyler ürpertici dini telkinler var. Sahte bal satılmasını daha ehven durum görüyorum. Ne olur şeker hastası olur. Ötekinde adamın zihin dünyası tepetaklak oluyor. Özgürlüğün kısıtlanması konusunda anlaşılmasın Meclisin, yetkililerin bu konularla ilgilenip bu dini eğitim işi toplumu artan bir şekilde ortadan ikiye ayırabiliyor. mükemmel niyetli insanı suçlu konumuna sokup, hayallerini yıkıyor. Hem bütün hayalleri yıkıldı. Din istismarcısının peşinden gittiği için o insanın yaşadığı tramvayı hayal etmek mümkün yok. İki arada kalmış bir insan grubuyla aleyhinde karşıyayız. Benim hiç günahım yok, bir zamanlar bunları söylemiştim demeyi dürüstlük saymam” ifadelerini kullandı.

Gizemli dini cemaatleşme çizgisinin örgüt oluşturabileceği kaygısına sebep olabileceğini söyleyen Bardakoğlu, “Sivil sosyal bir örgütlenme olarak elbette hukukun belli özgürlük alanı var. Ama ben gizemli dini cemaatleşme çizgisinin her birinin benzeri riskler taşıyabileceğini o ilişki ağına girdiği vakit devrilebileceği gibi bir kaygıya sahibim. Türkiye’deki dini cemaatleşmelerin özenle izlenmesi kendi alanında kalması. Siyaset, ticaret ve eğitim bu alanlara kaydığı sürece yarı sapmaların yaşanabileceğini ve bunun ileride bir başla eğrilebileceğini düşünürüm. Tarih her tarafında böyle oldu 14 yüzyıllık İslam tarihi boyunca” açıklamasında bulundu.

Cemaatin yurt dışındaki Diyanet kadrolarına sızıp sızmadığı sorusu üzerine Bardakoğlu, şunları kaydetti:

“Diyanet İşleri Başkanlığı çizgiyi bozmamıştır. FETÖ’nün en alt kademesinde FETÖ yapılaşması en daha alçak düzeyde. O rakamlar sizi aldatmasın. Üstteki düzey iyi eğitim almış kişini cemaatin peşine gitmesi çok güç. İlahiyat akademisyenleri arasında itibar eden yok denecek değin azdır. Sadece ekonomik çarka girenler vardır zihni olarak yok de. Böyle olduğu için hesaplı nimetler çarkına girenler vardır. Önemli kısmı iyi niyetliler, iyi ilişkiler içinde olanlardır açığa alınanlar. Bir tefsir profesörü örgütün en üstteki düzeyinde. 30 sene aydınlatılmış. Biz onunla birkaç defa görüştük. 30 sene Allah’ın kelamını okutmuş bir birey sorduğumuz zaman iç haberim bilgim değil diyen birisi. daha sonra bakıyorsunuz ama tüm olayların içinde. Bunun izahını yapamam. Bilgimin yetmediği nokta. O birey bizim İslam ansiklopedisi kapanışı nedeniyle bir program oldu. Sayın cumhurbaşkanımız bilgin müsveddesi demişti. O tefsir profesörü geldi Tayyar Bey ile bana ‘Bilgin müsveddesi, sahte bilgin dendi buna bir şey demeyecek misiniz, sizin mensubunuz’ dedi. Bende ‘Siz bir dini cemaat, bir hizmet grubu, bu dek siyaset uluslararası ilişkilere neden girdiğinizi açıklayın, daha sonra cevap vereyim’ dedim. ‘Ha böylece mi diyorsunuz’ dedi çekti gitti. Hiçbir şeyden haberinin olmadığını falan söylüyordu. Diyanetin üst seviye mensupları defalarca mesafeli olmuştur bütün dini cemaatlere. 2007-2008’lerden sonradan ilgilendikleri için yavaş yavaş kendi akademisyenleri yerleştirmiş olabilirler. Uzun vadede olanak olsaydı 50-100 kendi akademisyenleri yetişecekti.”

“20 KİTAP 20’Sİ DE DİN KONUSUNDA ZİHİNLERİ AYRINTILARIYLA ALIP BİR TARAFA DOĞRU SAVURAN KİTAPLARDIR”

Dini gruplarla Diyanetin tek başına mücadeleye sevk edilemeyeceğini kaydeden Bardakoğlu, Türkiye’de en çok satan 20 dini kitabın zihinleri karıştırıcı nitelikte olduğunu belirterek, “Türkiye’de en çok satan dini kitapların acı sonu. 20 kitap 20’si de din konusunda zihinleri ayrintilariyla alıp bir taraflara doğru savuran kitaplardır ve korkunç koşul. Onun üstünde çalışıyorlar din işleri yüksek kurulu takip eder. Rapor haline getirir kamuoyuyla paylaşılmaz. Dini gruplarla diyaneti kimsesiz mücadeleye sevk edemeyiz. Siz devlet politikası haline gelir de din belirli alanlarda yürümeli noktaya doğru gidersek diyanet yapacaktır. Dini gruplarla çaba eden bir konuma sevk etmek diyanet işleri başkanlığını son derece yıpratıcı olabilir. Öteden beri ilahiyat ve diyanetle uğraşırlar. Diyanet onlarla cebelleşme yerine üstteki şemsiye yerine hepsine din hocalığı yapan onları uyaran konumdadır. Ama kavgaya girerek yok. Emin ölçüde etkili oluyor. Etkili olması mümkün olmayabilir. Dini cemaat kendine bağlıların zihinlerini perçinler tüm kapıları kapatır diye telkinde bulunursa bundan böyle tüm kapılar kapanmış demektir. Diyanetin ona etki etmesi olası değildir. FETÖ’nün ortaya çıkışı da dışa karşısında bütün antenleri kapatmasıyla oldu. Birincil görevi içe kapanmadır. Aidiyet oluşmasıdır mezhep dünyası oluştuğu lahza İslam dünyasında Irak, Afganistan’da sorun yaşandı. Dinin kendisi aidiyet. Dinin daha aşağı gruplarındaki aidiyette nefreti büyütür. kapıları kapatıyorlar açık havada aleyhinde antenler kapatılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

FETÖ’nün Vatikan ile ilişkilerinin Diyaneti rahatsız ettiğini açıklayan Bardakoğlu, şunları kaydetti:

“Vatikan’la senli benli arkadaşça olması Diyaneti öteden beri rahatsız etti. Diyanet şifai kültürlerle ilişkisini rahatsız etti. Diyanet hiçbir zaman bütün dinler Allah katında eşittir diyemeyeceğini, bir Müslümanın bunu söylemesini dinden çıkaracağını defalarca söyledik. Örgütün yurt dışına bu değin hızlı yayılmasını soru işareti olarak aklımızda tuttuk. Siz bunlara haysiyet ettiğiniz için biz de ettik. Orta Asya’daki Türk Cumhuriyetlerinin refleksi bizden bir gömlek daha iyiymiş onu anladım. Türk Cumhuriyetlerinin aldanmasının öteki sebebi radikal diğer dini akımlardır. Bu örgüt haz barışçıyız deyince o radikal akımlardan kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya tutuldular. “

“KAHROLUYORUM O PROGRAMLARA”

Ramazan ayında yayınlanan dini programların ‘fecaat’ olduğunu söyleyen Bardakoğlu, “Ramazan’daki dini programlar tam bir fecaat. Kahroluyorum o programlara. O programlardaki telkinlerle bu eleştirdiğimiz dini örgütlerin telkinleri aralarında yalnızca bir karış, bir adım, bir ton farkı vardır. Daha usturuplu eksik hissedilir tarz da söylerler. Tıpatıp Anadolu’daki 15-20 kanalın yaptığı dini telkinler nasıl ki Diyanet kontrolünde değilse, fazla satan kitaplar Diyanet kontrolünde değilse. Özgürlüklerden vazgeçelim anlamında demiyorum lakin doğru bildiklerimizi yüksek sesle söylemek istiyoruz. Içten bildiğimizi söyleyelim de fazla satan kitap olmaz (kendi kitabı) diğerleri 50 bin satar, bu bin, iki binde kalır fakat olsun” ifadelerini kullandı.

Günahsız insanları öldürmenin günah olduğunu fakat insanın bunu Allah katında makbul olduğunu düşününce her şeyi yapabileceğini söyleyen Bardakoğlu, şunları kaydetti:

“O cennete gideceğini, bunun tanrısal bir durum olduğunu düşünüyor. İntihar günah. Masum insanı öldürmek binlerce kişiyi öldürmek değin günah. Fakat halk müziği yaptığının cihat odluğunu, Allah katında makbul olduğunu düşünmeye başlayınca o insanı yakalamak olası değil. Etnik hassasiyetler tadında kaldığı zaman işe fayda. Zemin değiştirdiği zaman başlı başına sorun üretmeye başlar. Yuva ve ana okullarında ölçülü akla yatkın dindarlık telkini yapılmalı çocuklara. Cemaatlerin yuvaları da kısıtlayalım anlamında yok lakin devlet ricali ilgilenmeli. Minicik çocukların doğru dini bilgiyle vaktinde uygun yetiştirilmesi gerekiyor. Pedagojinin de kuralları var.“

Osmanlı Devleti’nin din-siyaset ilişkisi konusundaki tecrübesinin son derece önemli olduğunu ve incelenmesi gerektiğini söyleyen Bardakoğlu, “Osmanlı’nın din -siyaset ilişkisi konusundaki tecrübesi son derece nemli bir tecrübe. Mesela Osmanlı’nın tarikatlarla ilişkisi dokunmamış, karışmamış lakin sınırda da tutmuş. Akıl özgürlüğü çerçevesinde kaldığı sürece Osmanlı dokunmamış. Şeyhülislamlık, dini konuda özerk ama devletin iki taraflı çıkarları konusunda devlet memuru gibi. Diyanet hala tecrübeyi devam ettiriyor. Diyanet olunca herkes karşılıklı hareket eder kanun buna kullanışlı lakin takviye gerekli. Bu konularda Diyanet gitsin çaba etsin çağrıda bulunmak dürüst değil. Diyanet’i tek başına öne sürmek doğru yok. Hadi siz bu mücadeleyi verin yerine devletin ilgili birimlerinin bunun ne dek önemli olduğunu birlikte bir strateji belirlememiz gerekiyor” dedi.

FETÖ’nün süreci 15 Temmuz’a getirebileceği yönünde siyaseti uyarıp uyarmadığıyla ilgili Ali Bardakoğlu, siyasete o yönlü bir ikazlarının olmadığını açıklama etti. Bardakoğlu, “Onu öngörmek çok büyük bir basiret gerektiriyor. Çağrıda Bulunmak fakat o basiret veya kehanet. Diyenler varsa da onu laf olsun diye söyler. Bana kadar pozitif zorlama bir ifadedir o. O günkü koşullar bunları din hizmeti yapan Diyanetin haricen olması gereken sivil serbest alanı olarak dini cemaatlere pek bakılıyordu. Diyanetin o refleksi nedeniyle Diyanete sızmalarına hiçbir arkadaşımız müsade vermez. Pek bir uyarı gerçekleştirmek için data gerekiyordu, böylece bir bilgimiz olmadı. Yurt dışına gittiğimizde cemaatlerin yerlerine yurtlarına uğramazdık” dedi.