Eski İçişleri Bakanı Ala:

– “Eski sistemle bizim alacağımız bir yol yoktur. Yeni hedeflere varabilmemiz için yeni Türkiye’yi mutlaka inşa etmeliyiz”

ANKARA (AA) – Eski İçişleri Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, “Eski sistemle bizim alacağımız bir yol yoktur. Yeni hedeflere varabilmemiz için yeni Türkiye’yi mutlaka inşa etmeliyiz.” dedi.

Ala, Erdemli Yöneticileri Akademisince (EYAD) Atatürk Lisesinde düzenlenen “Yeni Türkiye Konferansı”nda yaptığı konuşmada, kalkınmanın her alanda gelişme ve iyileşmeyi ifade ettiğini söyledi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerini anlatan Ala, kişi başına milli gelirin 25 bin dolara çıkartılmasının hedeflendiğini, bu rakamlara ulaşılması için ise demokratik standartların da yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut sistemi revize edip zorlayarak, krizleri fırsata dönüştürerek, çıkartılan engelleri bir bir aşarak şu anki noktaya gelindiğini belirten Ala, sıçrama yapmak için “siyasi otobanlar” yapılması gerektiğini ifade etti. Ala, “siyasi otobanlar” arasında yeni anayasanın bulunduğuna işaret ederek, yeni anayasa ile sistemin yeniden kurgulanması gerektiğini söyledi.

Çok sayıda işin başarıldığını vurgulayan Ala, başarılan işlerin çoğunun konulan engellerin aşılarak gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

– “Alacak yolumuz o kadar fazla ki ucu gözükmüyor”

Ala, krizlerin iyi yönetildiğini, başarıyı yönetmenin ise bazen krizi yönetmekten daha zor olduğunu, şimdi başarıyı yönetme aşamasına gelindiğini kaydetti.

Önemli işlere imza atıldığının altını çizen Ala, şöyle devam etti:

“İleriye baktığımızda alacak yolumuz o kadar fazla ki ucu gözükmüyor. O bakımdan çok hızlı yürümeliyiz, çok hızlı mesafe kat etmeliyiz. Bunun adresi de sistem değişikliğiyle yapılabilecek reform hareketidir ki yeni Türkiye bunları başarabilsin. Eski sistemle bizim alacağımız bir yol yoktur. Yeni hedeflere varabilmemiz için yeni Türkiye’yi mutlaka inşa etmeliyiz. Bunun yolu da yeni bir anayasayla idari sistemle ekonomik anlayışla sosyal yargının daha da iyileştirilmesi anlayışıyla mümkündür. Yeni bir sivil toplum anlayışıyla mümkündür ve hem sivil toplum hem kamu sektörü hem de özel sektör bu yeni Türkiye anlayışıyla yeniden formatlanarak yoluna devam etmelidir.”

Programa AK Parti Konya Milletvekili ve EYAD Genel Başkanı Halil Etyemez ile davetliler katıldı.