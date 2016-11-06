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Eski İHA Genel Müdürü Fevzi Kahramanın acı günü

Daha önce İhlas Haber Ajansı Genel Müdürlüğü ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Türkiye gazetesinde de köşe yazar Fevzi Kahraman’ın bir süredir Afyon Devlet Hastanesinde çare gören kayınvalidesi Neriman Efe, 78 yaşında hayatını kayb.

06 Kasım 2016 Pazar, 15:12
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Daha önce İhlas Haber Ajansı Genel Müdürlüğü ve İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan, Türkiye gazetesinde de köşe yazar Fevzi Kahraman’ın bir süredir Afyon Devlet Hastanesinde çare gören kayınvalidesi Neriman Efe, 78 yaşında hayatını kaybetti. Efe için bugün Dinar ilçesinin Yeşilhüyük köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Neriman Efe’nin biri erkek 4 çocuğu bulunuyordu. 

Kurum olarak Neriman teyzeye Allah’tan rahmet çocuklarına sağlık durumu ve afiyet dileriz. 

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