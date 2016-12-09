Eski iş yerindeki çalışanı yaraladıktan sonra yaşamına son verdi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de daha önce çalıştığı iş yerinde, tartıştığı bir çalışanı silahla yaralayan kişi, daha sonra yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Teksan Sanayi Sitesi’nde bir süre önce ayrıldığı iş yerine giden Ekrem Tekir (49), eski patronu Çetin B. (42) ile görüşmek istedi.

Tekir, tartışmaya başladığı iş yeri çalışanlarından Mehmet B’ye silahla ateş etti.

Bacağından yaralanan Mehmet B, olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.

Tekir ise olay sonrası ayrıldığı eski iş yerinin yakınlarında silahı ile yaşamına son verdi.

İş yeri sahibi Çetin B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.