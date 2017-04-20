Eski Konya Milletvekili Muharrem Candan son yolculuğuna uğurlandı

ve 23. dönem Milletvekili Muharrem Samimiyetle son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybeden eski Konya Milletvekili Muharrem Samimiyetle için öğle namazını müteakip Hacıveyis Camisinde cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın arkasından Samimi Olarak’ın cenazesi Üçler Mezarlığında dualarla defnedildi.

Muharrem Candan’ın cenaze namazına, ailesi, yakınları, Yeniden Yapılanma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Durumu Bakanı Recep Akdağ, Yiyecek, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Beşir Atalay ve Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Muhammet Uğur Kaleli, Hüsnüye Erdoğan, Karaman Milletvekili Recep Konuk, AK Parti İl Başkanı Musa Arat ve çok sayıda vatandaş katıldı.